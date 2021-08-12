Власти региона заявляют о снижении выбросов загрязняющих веществ, челябинцы продолжают жаловаться

Выбросы загрязняющих веществ в Челябинской области за три года снижены на 108,3 тысячи тонн. Об этом сегодня, 12 августа, заявили в минэкологии региона. Между тем жители городов Южного Урала не верят властям и продолжают жаловаться на состояние воздуха.

Тема снижения выбросов в атмосферу воздуха в Челябинске и Магнитогорске была одной из ведущих в ходе встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с президентом России Владимиром Путиным, причем цифры у главы региона и главы государства не совпали.

«Правительством Челябинской области проводится комплексная работа по улучшению экологической ситуации в регионе, благодаря которой уже достигнуты определенные результаты по снижению загрязняющих веществ в атмосферу. В 2020 году объем выбросов загрязняющих веществ в Челябинской области по сравнению с 2017 годом снизился на 17,7 процента. Снижение составило 108,3 тысячи тонн», - рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Такое снижение содержания вредных веществ в атмосфере, как отмечает Виталий Безруков, было достигнуто прежде всего за счет модернизации производственных мощностей (14,2 процента) и рекультивации Челябинской свалки.

Но жители городов Челябинской области властям не верят. После визита Владимира Путина в регион в социальных сетях южноуральцы активно высмеивали единоразовую акцию чистого неба над городами.

Пока официальные лица бодро рапортуют об улучшении экологии, жители столицы Южного Урала задыхаются и продолжают жаловаться. Так, в Советском районном суде Челябинска пятого августа началось рассмотрение иска Натальи Шипициной о бездействии Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Как считает горожанка, ведомства не показывают реальную ситуацию с превышениями вредных веществ в атмосфере Челябинска и не принимают справедливых мер по принуждению предприятий-загрязнителей к снижению выбросов.

По данным Челябинского Гидромета, в январе этого года в Челябинске концентрация формальдегида превысила ПДК в 1,8 раза, а фторида водорода в 1,2 раза. А уже в мае концентрация формальдегида превысила допустимый норматив за месяц в 2,8 раза.

Максимальные из разовых концентрации, превысившие нормативные значения, составили: фторида водорода – 3,0 ПДКмр, формальдегида – 1,2 ПДКмр, взвешенных веществ – 1,8 ПДКмр, сероводорода – 1,4 ПДКмр.