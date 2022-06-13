13.06.2022
Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»
13.06.2022
На Зюраткуле заблудилась семья из Перми, на Увильдах едва не утонули курганцы
13.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
12.06.2022
В Челябинске восстановлены маршруты движения автобусов в сторону Героев Танкограда
12.06.2022
С начала пандемии коронавирус оборвал жизни девяти тысяч южноуральцев
12.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 июня
Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»
15.05.2022
В понедельник ранним утром произойдет полное Лунное затмение в Суперлунии
07.04.2020
Сегодня ночью Суперлуна окажется на близком расстоянии от Земли
18.02.2019
Наступающей ночью можно будет наблюдать главное суперлуние 2019 года
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022
На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы
09.06.2022