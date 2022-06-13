Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»

Во вторник, 14 июня, в 16 часов 52 минуты (в 14:52 по московскому времени) наступит «суперлуние» - совпадут полнолуние и максимальное приближение Луны к Земле (Перигей). Луна будет казаться больше и ярче, чем обычно.

Как пояснили в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте, примерно через 11,5 часа полнолуния естественный спутник Земли пройдёт ближайшую к Земле точку своей орбиты.

Видимый диаметр Луны увеличится примерно на 8% относительно среднего значения и составит 33,4 угловых минут, а яркость возрастёт примерно на 13%. «Это не настолько много, чтобы можно было легко заметить, - пояснили в группе. - Наблюдатели, которые отмечают особенно высокие яркость и размеры Луны близ «суперлуния», как правило, знают об этом заранее, из-за чего часто не могут быть полностью объективными».

Наиболее крупной Луна будет казаться около горизонта (вечером и утром) за счет «лунной иллюзии».