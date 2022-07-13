13.07.2022
Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года
13.07.2022
В России сегодня можно наблюдать Суперлуние
13.07.2022
В Челябинске переименовали вокзалы
13.07.2022
Сергей Антипов рассказал о начале благоустройства сквера в Курчатовском районе
13.07.2022
«Челябэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма
13.07.2022
По факту гибели подростка в детском доме инвалидов Троицка возбуждено уголовное дело
В России сегодня можно наблюдать Суперлуние
13.06.2022
Во вторник ожидается особенное полнолуние - «суперлуние»
15.05.2022
В понедельник ранним утром произойдет полное Лунное затмение в Суперлунии
07.04.2020
Сегодня ночью Суперлуна окажется на близком расстоянии от Земли
18.02.2019
Наступающей ночью можно будет наблюдать главное суперлуние 2019 года
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022