В России сегодня можно наблюдать Суперлуние

Сегодня вечером, 13 июля, жители России смогут наблюдать явление Суперлуния, когда совпадают два астрономических момента: перигей и полнолуние. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Обычно среднее расстояние от Земли до Луны где-то 385 тысяч километров. Точка на орбите Луны, когда она подходит к Земле на минимальное расстояние – ближе 362 тысяч километров, называется перигей. Если этот момент совпадает с полнолунием, тогда мы видим огромную Луну, поэтому это явление и называют Суперлунием. Сегодня как раз практически совпадают два этих момента – момент перигея и полнолуния, разница между этими точками составит где-то девять с половиной часов, можно наблюдать самое близкое Суперлуние всего года», – сказала Фаина Рублева.

При ясной погоде любой желающий сможет наблюдать это явление, отметила научный директор.

«В 21:38 произойдет Суперлуние. При ясной погоде все жители нашей страны смогут полюбоваться Суперлуной. Не нужно никуда ехать – если ваши окна или балкон выходят на юго-восток, прекрасно невооруженным взглядом можно будет наблюдать. Кроме того, можно будет наблюдать две планеты-гиганта – Сатурн и Юпитер, они будут немного восточнее Луны. Если где-то будет дождь, облака, небо будет затянуто тучами, это, конечно, помешает наблюдению», – заключила Фаина Рублева.