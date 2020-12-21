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На улицах Мира и Дегтярева в Челябинске появился незапланированный каток

Во вторник в Челябинской области – небольшой снег

Во вторник, 22 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, ночью в отдельных районах умеренный снег и метели. В Челябинске - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – минус 10-15 градусов, по области – минус 17-22 градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 6-8 градусов. По области – минус 5-10 градусов.

Ветер юго-западный, западный 5-10, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 19 минут, заход - в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня - 7 часов 8 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Анна Темная.

С праздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы — морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день в году — день зимнего солнцестояния.

В это время наши предки обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней - это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную - лето ждали плохое, а если с просветом - урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно -— то и под Новый год выглянет солнце.

Именины в этот день: Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.