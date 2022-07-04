Во вторник в Челябинской области обещают 20 градусов тепла и небольшой дождь

Во вторник, пятого июля, синоптики прогнозируют в Челябинской области потепление.

В дневное время воздух в регионе может прогреться до 16-21 градуса выше нуля, в Челябинске столбики термометров будут показывать 18-20 градусов тепла.

Ночь с понедельника на вторник на Южном Урале будет весьма прохладной – всего пять-десять градусов тепла (при прояснении – до нуля).

Днем вторника в Челябинской области – облачно с прояснением, местами – кратковременные дожди. Предстоящей ночью, помимо небольших осадков, возможны еще и грозы – это прогноз Челябгидрометцентра по региону. В Челябинске ночью также облачно с прояснением, без существенных осадков.

Ветер пятого июля – северной четверти, скорость – пять-десять метров в секунду, порывы могут достигать 14-ти м/с.

Отметим, пятое июля, по народному календарю, - день Ульяны. Солнце в этот день сулило жаркое лето (семь теплых и ясных недель подряд), осадки – дождливые июль и август.

Клубящийся туман, радуга в полдень, несущиеся по небу черные облака предвещали грядущие осадки.

Скорого дождя жители Руси ждали и в том случае, если пятого июля наблюдали нахохлившуюся, искупавшуюся в пыли домашнюю птицу.

Ненастье предвещали влажные камни.

Комариный рой и вечерняя роса, напротив, сулили жару и солнце на следующий день.