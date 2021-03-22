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Во вторник в Челябинской области тепло и местами снег

Во вторник, 23 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в дневные часы местами пройдет небольшой снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 14-16 градусов, по области – минус 11-16 градусов, в низинах - до минус 20 градусов, в крайних западных и северо-западных районах – до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 1-3 градуса. По области –от минус двух до плюс трех градусов.

Ветер юго-западный 3-8, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в 6 часов 49 минут, заход – в 19 часов 13 минут. Долгота светового дня 12 часов 24 минуты. Луна растущая.

По народному календарю Василиса - вешней воды указательница.

Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы. Смотрели также: «День туманом мглист - будет лен волокнист». А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: «Холод и ветер в спину - не выжить зиму» (то есть год будет голодным). Как бы то ни было, весна уже наступала неизбежно, и в народе говорили: «Василисин туман съедает снег».

Именины в этот день: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор.