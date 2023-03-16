Военные коммунальщики готовятся к весеннему осмотру объектов в Челябинской области

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России ежегодно проводят сезонные осмотры материально-технической базы: объектов казарменно-жилищного фонда, теплового и водо-канализационного хозяйства, инженерных сетей и сетей наружного освещения на объектах военной и социальной инфраструктуры Министерства обороны, находящихся на территории Челябинска и Челябинской области.

Осмотр проводится силами работников структурных подразделений ЖКС совместно с представителями воинских частей. В ходе предстоящего весеннего осмотра будет проведена оценка технического состояния фондов после завершения зимнего периода эксплуатации, а также выполнена проверка готовности зданий и коммунальных сооружений к эксплуатации в весенне-летний период. По результатам весенних осмотров будут скорректированы планы текущих ремонтов и планы подготовки объектов к работе в зимний период 2023-2024 годов. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

В военных городка проводятся мероприятия по выполнению плана модернизации и ремонта объектов собственными силами ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России. В частности, для экономии электроэнергии в военных городках воинских частей производится замена светильников старого образца на более энергоэффективные светодиодные.