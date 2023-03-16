16.03.2023
Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»
16.03.2023
Военные коммунальщики готовятся к весеннему осмотру объектов в Челябинской области
16.03.2023
Челябинцы увидят «Лебединое озеро» с участием Нуреева и Фонтейн
16.03.2023
Челябинцы стали чаще посещать горнолыжки Перми, Сочи и Кузбасса
16.03.2023
В Челябинске с начала года демонтировали 83 нестационарных объекта
16.03.2023
В Челябинской области снизилось количество выявленных фальшивых купюр
Военные коммунальщики готовятся к весеннему осмотру объектов в Челябинской области
16.03.2023
Юных жителей Челябинской области приглашают на учебу в вузы Минобороны России
24.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2022
Украина сообщает о сбитых российских самолётах. В Минобороны России это отрицают
24.02.2022
Минобороны России сообщило об уничтожении авиационных баз Украины
Глава Нагайбакского района досрочно слагает полномочия после трагедии в Фершампенуазе
15.03.2023
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023