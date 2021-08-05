05.08.2021
Работники подразделений Группы ММК сыграют в пляжный футбол
05.08.2021
Вот так встреча! На Таганае медведь испугался туристов и бросился наутёк
05.08.2021
В сквере на площади Революции Челябинска демонтировали светильники
05.08.2021
В Челябинске сообщили об отключении светофоров на четырех перекрестках
04.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на пятое августа
04.08.2021
В поселке Увильды горит частный гостевой дом
Вот так встреча! На Таганае медведь испугался туристов и бросился наутёк
04.08.2021
Очередной «Забег за облака» ждет всех желающих покорить живописные трассы Таганая
27.07.2021
На звериной тропе Таганая обнаружен след косолапой няньки
12.07.2021
На Таганае началась «перепись» орхидей
29.01.2021
Сотрудники «Таганая» будут учить российских коллег эффективно развивать экотуризм
Общественники: Государственная экологическая экспертиза по полигону ТБО в Полетаево должна быть признана недействительной
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
04.08.2021
Жители Челябинска выступают против многоэтажной застройки в историческом центре города
03.08.2021
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021