Вот так встреча! На Таганае медведь испугался туристов и бросился наутёк

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) состоялась неожиданная встреча туристов и медведя, напугавшая и людей, и хозяина тайги.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, жительница Кыштыма и её знакомый из Озёрска не захотели идти по маркированным тропам и отправились на гору Шабаш, где, как они слышали, можно найти остатки упавшего там когда-то самолёта. Но примерно на середине подъёма туристы наткнулись на медведя. Встреча стала шоком и для людей, и для косолапого, потому что каждый побежал в свою сторону: люди – вверх по склону, медведь – под гору.

«Добежав до вершины и отдышавшись, перепуганные туристы позвонили в МЧС и попросили эвакуировать их, – рассказал заместитель директора по охране национального парка «Таганай» Павел Юмин. – Но, поскольку как таковой чрезвычайной ситуации не случилось – люди не получили травмы и не заблудились, вызов передали нам».

Инспекторы службы охраны «Таганая» вывезли горе-путешественников в Центральную усадьбу. Там им рассказали о правилах посещения национального парка и напомнили об обязательной регистрации.

«Отправляясь в поход, 49-летняя женщина и 62-летний мужчина не получили разрешение на посещение особо охраняемой природной территории, – отметил Павел Юмин. – Кроме того, они решили выбрать свой маршрут. Если бы пара следовала по маркированным тропам, вероятность встречи с диким животным была бы минимальной. Судя по следам, медведь, с которым люди столкнулись на горе Шабаш, некрупный, возможно, это был годовалый медвежонок, в таком случае где-то рядом вполне могла находиться медведица. И кто знает, как закончилась бы эта встреча».

В настоящее время на территории национального парка «Таганай» обитает около 25 медведей. За последние несколько лет встреч хозяев тайги с идущими по официальным маршрутам туристами не отмечено. Но медвежьи следы то и дело появляются возле некоторых троп.