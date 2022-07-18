Вторник в Челябинской области будет очень жарким

Установившаяся в Челябинской области жара никак не хочет сдавать позиций. Во вторник, 19-го июля, столбики термометров на юге региона могут показывать до плюс 36-ти градусов выше нуля.

В целом по Челябинской области температура днем 19-го июля ожидается на уровне плюс 27-32 градусов, предстоящей ночью синоптики прогнозируют 15-20 градусов тепла, в горах и низинах – до плюс десяти.

Облачность во второй день новой недели – переменная, ночью в регионе преимущественно без осадков, днем – местами кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Ветер - северо-восточный с переходом на южный. Ночью его скорость составит три-восемь метров в секунду (местами порывы будут достигать 12-ти м/с), днем - 6-11 метров в секунду (при грозах порывы могут усиливаться до 13-18 м/с).

В Челябинске 19-го июля – переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью – 15-17 градусов тепла, днем – 28-30 градусов выше нуля.

В народе существовал ряд примет, связанных с погодой 19-го июля. Уже заметные к этому дню желтые листья на деревьях – к ранним осени и зиме. Богатый урожай лесных ягод – также к наступлению ранней зимы, а много ос – к морозной.

Желтые облака 19-го июля считались предвестниками дождей, как и месяц зеленоватого оттенка. Необычно крупная, дымчатая луна сулила скорое похолодание, белый и блестящий месяц – холодную и сухую погоду. Много звезд на небе – быть ясному дню.