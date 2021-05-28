Выходные в Челябинской области будут жаркими и с грозами

В предстоящие выходные, 29 и 30 мая, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода. В субботу – без осадков, в воскресенье пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

В субботу большинстве районов сохранится чрезвычайная, местами - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 8-13 градусов, в горах и низинах – до плюс трех градусов. В ночь на воскресенье – плюс 11-16 градусов, на понедельник – плюс 12-17 градусов, в северных районах – до плюс восьми градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают в Челябинске в субботу – плюс 29-31 градусов, в воскресенье – плюс 30-32 градуса. По области в выходные – плюс 27-33 градуса. В понедельник похолодает: в Челябинске – плюс 17-19 градусов, по области – плюс 16-21 градус, лишь на юге региона будет еще жарко – плюс 22-27 градусов.

Ветер южный, юго-восточный 4-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в субботу оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба, в воскресенье – до 733 миллиметров ртутного столба. А затем начнет расти. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю 29 мая – Федор Житник.

На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Именины в этот день: Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

В воскресенье, 30 мая, по народному календарю Евдокия Свистунья. В день святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами: какова Евдокия - таково и лето; народившаяся в дождливую Евдокию луна - к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер - к лету холодному.

Также в этот день почитали святого Андроника - или Ондрона, как его называли на Руси. Этот святой считался избавителем от засухи. Его просили «отворить небесные ворота, чтобы дожди пролились на зерно, которое в землю легло».

Именины в этот день: Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан.