Ясени и яблони: в Ленинском районе Челябинска озеленяют транспортную развязку

В Ленинском районе Челябинска озеленяют транспортную развязку автодороги Меридиан – Копейское шоссе.

Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, это компенсационные высадки. Озеленение проводится в рамках реализации проекта капитального ремонта автодороги к поселку Сухомесово.

Взамен вырубленных при строительстве объекта зеленых насаждений подрядная организация - ООО ПСК «Звезда» - высадит тысячу 250 новых растений (речь идет о ясене обыкновенном и яблоне сибирской).

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в КДХ Челябинска, в настоящее время высажено триста растений.