Южноуральцев предупреждают о первом снеге и гололеде

В предстоящие сутки в Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий – мокрый снег с дождем, усиление ветра, падение атмосферного давления и гололед на дорогах.

«Днем 20 октября и ночью 21 октября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные, отложение гололеда и мокрого снега на проводах, - прогнозируют в Челябинском Гидрометцентре, - Ночью 21 октября в отдельных районах вероятно установление временного снежного покрова».

При повышенной влажности возможно ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируется южный ветер с переходом на северный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 16 метров в секунду. Порывистый ветер может вызвать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

В течение суток атмосферное давление понизится и составит 730 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы. Это может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией.

Синоптики предупреждают, на отдельных участках дорог возможна гололедица от наката, в горах сильная. Гололедица может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем автовладельцам воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния, особенно на летней резине.

Кроме того, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. «При перепадах напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток», - советуют в ГУ МЧС.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.