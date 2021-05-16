Южноуральцев предупреждают о рисках в сильную жару

В Челябинской области сохраняется сильная жара. ГУ МЧС региона предупреждает жителей о рисках в условиях аномально-высоких температур воздуха.

«На всей территории Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Во второй половине дня 16 и 17 мая местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха до плюс 36 градусов», - сообщает Челябинский Гидрометцентр.

В жаркую погоду высока вероятность получения теплового и солнечного удара. «Надеваем легкую воздухопроницаемую одежду и не забываем про головной убор. Пьем больше воды. При недомогании – прячемся в тень или под кондиционер», - советуют в МЧС.

При тепловом ударе нужно перенести пострадавшего в тень или прохладное помещение и положить его, приподняв голову. Необходимо снять одежду, ослабить ремень. Надо приложить к голове холодный компресс. Если человек в сознании напоить прохладной водой. И вызвать скорую помощь.

Ранее кардиолог Челябинской областной больницы Тамара Вялова дала рекомендации южноуральцам правила выживания в изнуряющую жару.

ГУ МЧС региона просит жителей воздержаться от купания, особенно в необорудованных для этого местах. «Вода еще не прогрелась для безопасного купания, что может стать причиной несчастных случаев, - предупреждают в МЧС. - Особенно если место купания не оборудовано и нет спасателей поблизости. Да, таких мест не очень много, но там спасатели всегда помогут».

В аномально-жаркую погоду повышается вероятность пожаров. «В юго-западных, северо-восточных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется, в юго-восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале)», - отмечают в Гидрометцентре.

В ГУ МЧС региона рекомендуют жителям соблюдать требования особого противопожарного режима. «Никаких поездок в лес (сейчас доступ туда запрещен), сжигания мусора. Шашлыки в мангале на своем участке жарить можно, но соблюдая правила пожарной безопасности», - напоминают в ведомстве.