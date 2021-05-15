Южноуральцам напомнили правила выживания в аномальную жару

В Челябинской области установилась аномально-жаркая и практически безветренная погода. Столбики термометра преодолевают в дневные часы тридцатиградусную отметку.

При высокой температуре воздуха ощущается недостаток кислорода в воздухе, особенно в больших городах. Не лучшим образом себя могут чувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, а также пожилые, страдающие кислородной недостаточностью, и маленькие дети.

Длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам.

Заведующая отделением кардиологии №2 Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) Тамара Вялова напомнила южноуральцам правила выживания в аномальную жару.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5 – 3 литров в день. «Необходимо пить малыми глотками воду без газа. Очень полным людям (весом более 80 кг) до 2,5-3 л в сутки, тем кто весит менее 80 кг до 1,5 -2,0 л. При сердечной недостаточности- одышке хронической, отеках ног- до 1,5 литра в сутки, но не залпом», - дает совет кардиолог.

Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой.

Рекомендуется пить теплый зеленый или черный чай без сладкого. На время жары лучше исключить из меню компоты, соки и газированные напитки, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме. Не рекомендуется употреблять алкоголь (в том числе и пиво).

В жаркую погоду желательно также отказаться от жирного, соленого, острого и сладкого.

Лучше всего в такие дни питаться фруктами, овощами, бульонами, сильно разваренными кашами, рекомендует Тамара Вялова.

Поможет улучшить самочувствие обтирание прохладным мокрым полотенцем и принятие теплого душа.

Рекомендуется два-три раза у сутки проводить влажную уборку помещения. лажная уборка помещения до 2-3 р в сутки.

Людям с хроническими заболеваниями необходимо иметь под рукой все выписанные врачом лекарства и не забывать об их своевременном приеме.

Специалисты советуют в жаркие дни носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой.

Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Симптомы перегрева ребенка – покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок. При первых проявлениях этих симптомов с ребенка необходимо снять одежду, уложить в горизонтальное положение, протереть все тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут.