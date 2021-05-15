15.05.2021
Текслер: Прошу всех быть осторожнее
15.05.2021
Аэропорт Челябинска заявил о готовности возобновить международные полеты
15.05.2021
Число победивших ковид южноуральцев превысило 56 тысяч
15.05.2021
Возобновляется международное авиасообщение из Челябинска и Магнитогорска
15.05.2021
Режим «черного неба» в выходные сохранится на территории шести городов Челябинской области
15.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая
Южноуральцам напомнили правила выживания в аномальную жару
13.04.2021
В Челябинске трехлетний малыш проглотил 14 магнитов
01.04.2021
Мякуш обратился к Совфеду за поддержкой в установлении границ Челябинского бора
25.03.2021
Три хирурга, покинувшие Верхнеуральскую больницу из-за конфликта с главврачом, нашли новую работу
23.03.2021
Пострадавшая из Миньяра, на которую обрушился пласт снега, остается в реанимации, ее дочь – в Центре помощи
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021