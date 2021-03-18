Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки.
Как сообщают в миндортрансе региона – с вечера четверга, 18 марта, до вечера пятницы, 19 марта, ожидаются снегопады, метели, порывистый ветер.
По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью и днем 19 марта ожидается снег, мокрый снег, на юге с дождем, местами сильный. В отдельных районах туманы, слабые метели, налипание мокрого снега и гололеда на провода.
При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.
Синоптики также прогнозируют усиление ветра – местами его порывы будут достигать 14 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.
На отдельных участках дорог возможна гололедица. Сильный гололед может стать причиной роста количества ДТП, появления заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. Миндортранс убедительно просит всех водителей быть внимательными на дорогах.
ГИБДД напоминает водителям, что тормозной путь автомобиля на заснеженной, скользкой дороге возрастает в разы. Недопустимы опасные, резкие и необдуманные маневры.
В ГУ МЧС предупреждают, при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно звонить на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.
О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.