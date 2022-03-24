Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды

Жителей Челябинской области предупреждают об ухудшении погодных условий – местами снег, метели, усиление ветра, низкое атмосферное давление, вероятны магнитные бури.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, 25 марта прогнозируются небольшие осадки преимущественно в виде снега, метели. Повышенная влажность воздуха может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. Увеличивается риск простудных заболеваний.

Прогнозируют ветер 6-11 метров в секунду, местами шквалистое усиление до 15-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра», - рекомендуют в ГУ МЧС. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Атмосферное давление на ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно еще понизится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное). Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах, в горах местами сильной, что может спровоцировать рост количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах. «Учитывая прогнозируемую гололедицу, рекомендуем автомобилистам воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Если же поездка необходима, то следует соблюдать правила безопасности», - отмечают в ГУ МЧС области.

Особо внимательными автовладельцам рекомендуют быть при движении на трассах федерального значения, где скоростной режим гораздо выше городского, при этом участниками движения является бо́льшее число грузовых автомобилей, фургонов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).