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Южноуральцев предупреждают об усилении ветра

На территории Челябинской области в понедельник, восьмого февраля, сохранятся неблагоприятные погодные условия.

По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня в регионе продолжатся снегопады, в отдельных районах метели, на дорогах местами гололедица от наката. Региональные и федеральные трассы в проезжем состоянии.

Как сообщает миндортранс региона, после воскресного снегопада в ночь с седьмого на восьмое февраля осадки в большинстве районов области не наблюдались. Лишь в Катав-Ивановском районе прошел слабый снег.

«К утру небольшой снегопад начался в Аргаяшском, Карабашском, Нязепетровском, Ашинском, Октябрьском районах и Верхнеуфалейском городском округе.

Ночью на региональных автодорогах работало 124 единицы техники, в том числе 75 КДМ,

18 «Урал-Тройка», 21 навесной снегоочиститель и 10 автогрейдеров.

В отдельных районах осадки продолжаются. Водителей просят соблюдать скоростной режим, быть внимательными и взаимовежливыми во время движения.

Синоптики также предупреждают южноуральцев о прогнозируемом усилении ветра – отдельные его порывы будут достигать 16-21 метра в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление почти на 20 единиц ниже нормы и составляет 724 миллиметра ртутного столба.

Влажно-прохладная погода на фоне очень низкого атмосферного давления неблагоприятна для лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией, хроническими воспалительными заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

В МЧС предупреждают, что при таких погодных условиях повышается вероятность возникновения ЧС. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.