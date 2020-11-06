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Южноуральцев предупреждают: Утром и днем 7 ноября в горных районах области - сильная гололедица

Среда обитания
Сегодня, 14:15
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Автор: 
Любовь Юрина

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупреждает жителей региона о прогнозируемой сильной гололедице на дорогах в предстоящую субботу.

«Утром и днем седьмого ноября в горных районах Челябинской области ожидается сильная гололедица», - сообщили в министерстве. Водителей просят быть аккуратными при передвижении по дорогам.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в предстоящую ночь и ближайшие выходные ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах до умеренных. На дорогах прогнозируется гололедица, в горах сильная.

В случае невозможности отменить поездку, нужно учитывать погодные условия при ее планировании поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. «На пешеходных переходах, на подъездах к ним проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться», - напоминают в МЧС.

Пешеходам также советуют быть осторожными при переходе скользких дорог- передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

В случае ухудшения погодных условий на автодороги будет выведена вся необходимая техника. На всех дорогах области обеспечено круглосуточное дежурство дорожных служб.

При возникновении нештатных ситуаций нужно звонить на телефоны «01», «101», «112» или в ЕДДС муниципального образования.

Если они произошли на региональных автодорогах, водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ УпрДор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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