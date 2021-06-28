Южноуральцев ждет изнуряющая жара

В Челябинской области на наступившей неделе прогнозируется аномально жаркая погода.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник воздух будет прогреваться в Челябинске до плюс 30 градусов, по области – до плюс 33 градусов. Во вторник синоптики обещают в Челябинске до плюс 34 градусов, в среду – до плюс 36 градусов. Жаркая погода сохранится до конца недели.

В южных и восточных районах сохраняется чрезвычайная, в остальных - высокая пожарная опасность.

Жару плохо переносят даже вполне здоровые люди. У них может отмечаться слабость, снижение физических сил, головные боли.

Для людей длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреву организма, тепловым и солнечным ударам.

При высокой температуре воздуха ощущается недостаток кислорода в воздухе, особенно в больших городах. В минздраве предупреждают, осторожность в жару следует проявлять людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, а также людям, перенесшим инфаркт или инсульт.

В группе риска находятся и люди пожилого возраста с хроническими болезнями, принимающих определённые лекарства.

«Во время сильной жары мощному воздействию подвергается сердечно-сосудистая система человека. При снижении артериального давления и уровня воды в организме, увеличивается возможность «заработать» инсульт или инфаркт. Также, при обезвоживании организма, повышается риск образования тромбов», - предупреждает кардиолог.

При повышенной температуре воздуха у человека отмечается повышенное потоотделение. «Вместе с потом человек теряет соли и минералы, как следствие ухудшается питание мышечных клеток. Отсутствие нужных элементов напрямую влияет на сердечно-сосудистую систему и на функцию работы головного мозга», - отмечает кардиолог.

Гипертоникам советуют замерять артериальное давление не меньше трех раз в день.

«Людям, страдающим сахарным диабетом, настоятельно рекомендуется следить за уровнем сахара в крови, соблюдать строгую диету и исключить из рациона жирное, острое и жареное», - советует эндокринолог.

Нужно употреблять не меньше 1,5-2 литров в день. Желательно пить минеральную воду, обогащенную кальцием, натрием и различными минеральными солями, которые необходимы организму для предотвращения обезвоживания.

В жаркую погоду отмечается и ухудшение психического состояния. Раздражительность, нервозность, часто переходящие в агрессию, быстрая утомляемость – все это последствия солнца.

В минздраве рекомендовали более тщательно следить в жару за приемом лекарств и ни в коем случае не пропускать.

Также врачи советуют пожилым людям отказаться от выезда и пребывания на даче в самый разгар жары, воздержаться от поездок в общественном транспорте, но если это неизбежно, то окна и люки должны быть открыты, салон хорошо проветриваться.

Если появляется слабость, одышка, неуверенность в движениях, учащается сердцебиение, беспокоят головокружение, тошнота, холод в конечностях, возникают судороги или предобморочное состояние, необходимо немедленно обратиться за помощью к врачам.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

Рекомендуется по возможности в жару не выходить на улицу, особенно в период максимальной солнечной активности (с 11 до 17 часов). В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

В комнате, где нет кондиционера, можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора теплого воздуха испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса.

В жаркую погоду исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошки. Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5 – 3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Советуют пить больше воды, морса, несладкого компота. При этом полностью исключить сладкие и алкогольные напитки. Пить лучше часто и небольшими порциями, иначе есть опасность повышения артериального давления, особенно у пожилых людей. Важно помнить: напитки должны быть не слишком холодными, организм плохо переносит разницы в температурах, поэтому есть риск заболевания ангиной, гайморитом, отитом.

На улицу лучше надевать легкую одежду из хлопка, не забывать про головные уборы и солнцезащитные очки.

Особое внимание следует уделять детям. Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.

В ГУ МЧС напоминают, в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твёрдых бытовых отходов, сжигание порубочных остатков и горючих материалов.