За озеро Тургояк взялись ученые из Челябинска

За один из красивейших водоемов Южного Урала - озеро Тургояк - взялись ученые Челябинского государственного университета.

По заказу минэкологии региона научные сотрудники экологического факультета ЧелГУ приступили к мониторингу состояния памятника природы областного значения.

Как рассказал доцент кафедры геоэкологии и природопользования вуза Дмитрий Двинин, были отобраны пробы на лабораторные исследования по гидрохимическим, гидробиологическим и микробиологическим показателям на пяти контрольных станциях озера Тургояк.

"На место выезжаем раз в месяц. Оцениваем температуру воды, прозрачность, цветность, гидрохимические показатели, например, химическое потребление кислорода, концентрация натрия, калия, кальция, магния, хлоридов и других элементов, широко распространенных загрязняющих веществ: медь, цинк, марганец, свинец, нефтепродукты. Также оцениваем общее видовое богатство растительности и процент зарастаемости площади акватории водного объекта", - сообщил Дмитрий Двинин.

По его словам, ценка состояния уникального южноуральского водоема будет дана в ноябре 2020-го года. Однако уже сейчас можно сказать, что по сравнению с исследованиями семилетней давности прослеживается положительная динамика.

"В 2013-м году было зафиксировано загрязнение озера органическими веществами, по сути - мусором, в районе "Золотого пляжа". Тогда ограничили передвижение по озеру моторных лодок, и в пробах 2019-го года превышений выявлено не было. Однако до показателей, например, 2006-го года, когда озеро находилось в хорошем состоянии, еще далеко", - отметил Дмитрий Двинин.

Ученый считает, что для сохранения экосистемы Тургояка необходимо контролировать отвод бытовых стоков и канализации, не допуская сброса в озеро, регулярно вывозить бытовой мусор с оборудованных зон отдыха и установить дополнительные контейнеры, а также ограничить использование моторных лодок и проверять прибрежную зону озера на предмет нового строительства или реконструкции существующих объектов, установки заборов.

"Все это можно сделать уже сейчас, не дожидаясь результатов мониторинга", - уверен Дмитрий Двинин.

Напомним, вопрос сохранения чистоты озер Челябинской области в июне этого года в своем обращении к депутатам Заксобрания поднял глава региона Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что власти Южного Урала взялись за годами копившиеся проблемы озер-жемчужин, в том числе Тургояка, Кисегача, Увильдов.

Так как мероприятия по замедлению процессов антропогенного загрязнения и эвтрофирования (насыщение водоемов биогенными элементами) должны быть научно-обоснованными, к работе было решено привлечь научные умы. Именно поэтому исследованием вод Тургояка занялись сотрудники факультета ЧелГУ.

Интересно, что ранее по заказу минэкологии ученые Челябинского государственного университета обследовали реку Ай, Кургазакскую пещеру, пещеру Аверкиева яма, озеро Иткуль, Ериклинский ключ и Ериклинскую пещеру, а также нагорные дубравы города Сим.