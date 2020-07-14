Жара в Челябинской области нарастает

В среду, 15 июля, жара в Челябинской области будет усиливаться.

«На Урале жара нарастает. Горячий воздух поступает сюда с низовьев Волги, где температура повышается до плюс 40-72 градусов, - сообщает Гидрометцентр. - В середине календарного лета на Урале дневная температура в Челябинской области – плюс 34-39 градусов».

По данным Челябинского Гидрометцентра, днем в Челябинске ожидается плюс 36-38 градусов, в отдельных районах воздух будет прогреваться еще больше (в Южноуральске – плюс 38-40 градусов). Осадков на Южном Урале не прогнозируется.

«В последующие дни, 16 и 17 июля, фон температуры снижаться не собирается. Преобладать будет температура в Челябинской области в пределах плюс 38 градусов», -отмечают в Гидрометцентре.

В субботу, 18 июля, в Челябинске по прогнозам будет еще жарче – плюс 39 градусов и выше. Такую же температуру обещают в Бредах, Карталах, Троицке и Магнитогорске. В Южноуральске в этот день синоптики прогнозируют плюс 41 градус. В Златоусте, Верхнем Уфалее, Катав-Ивановске, Миассе будет на несколько градусов попрохладнее.

Из-за аномальной жары в Челябинской области отдыхающими заполнены многие водоемы. Растет число трагических случаев на воде.

Минздрав призывает не оставлять детей без присмотра и напоминает телефоны своей горячей линии 8 (351) 240-15-16 и экстренных служб 112.