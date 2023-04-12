Жителей Челябинской области предупредили о возможном заморе рыбы

Жителей Челябинской области предупредили, что на водоемах региона возможен замор рыбы.

Как отмечают в минэкологии региона, к середине весны снег в городах и даже сельской местности уже практически растаял, а вот лед на некоторых водоемах исчезает значительно медленнее. Последнее - не самое лучшее условие для рыбы, и жители ежегодно наблюдают такое явление, как замор.

Почему происходят заморы, объясняет декан факультета экологии Челябинского государственного университета Альфира Сибиркина:

«Рыба поднимается к поверхности водоема после таяния льда, а в этих слоях концентрация кислорода значительно меньше, чем в глубоких слоях, из-за разницы в температуре воды. Растворимость кислорода в холодной воде намного выше, а прогрев верхних слоев под лучами солнца приводит к падению уровня кислорода и замору рыбы».

Как отмечают в отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области, замор рыбы – естественный процесс, который происходит ежегодно.

«Обычно погибает рыба, менее устойчивая к недостатку кислорода, – в целом же водные биологические ресурсы более устойчивы к кислородному голоданию и всегда переносят этот процесс», – поясняли специалисты Рыбнадзора.

За информацией по данному вопросу, а также в случае выявления заморов рыбы южноуральцы могут обращаться в региональный Рыбнадзор по телефону: 8(351) 262-19-94 или электронной почте: gosсontrol74@noturfish.ru.