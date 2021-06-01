Жители Верхнего Уфалея бьют тревогу – в городской пруд стекает канализация

В Челябинской области городской пруд в Верхнем Уфалее загрязняется канализационными стоками.

«Помогите. Верхний Уфалей, стекает канализация прямо в городской пруд. Люди, детишки купаются. Администрация бездействует», - написал Руслан Хасанов в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По словам другого жителя Эдуарда Галишникова, канализация стекает в пруд уже несколько месяцев. «Почему органы местного самоуправления и Губернатор не решают этот вопрос?», - интересуется житель.

Администрация Верхнего Уфалея пояснила, что на первое июня запланировано проведение работ по замене неисправной части трубы коллектора по ул. Окишева. «Работы будет проводить МУП "Водоканал ВГО", - сообщают в мэрию и предоставляют контактный телефон для получения ответов на вопросы. - Телефон диспетчерской службы: 8-351-20-20-156».