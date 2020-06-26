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Жителям Аргаяшского района снова ограничили доступ к Увильдам

Фото: 
Валерий Наговицин
Среда обитания
Сегодня, 11:44
Автор: 
Инна Шемаева

После вмешательства прокуратуры жителям Аргаяшского района (Челябинская область) открыли доступ к Увильдам к называемому в народе «Коровьему» пляжу, но вслед за этим предприниматели установили забор и поставили бетонные блоки еще к одному. Возле гостевого комплекса «Лион».

Об этом на своей страничке в социальной сети сообщил местный житель Валерий Наговицин.

«Это когда- нибудь закончится? За «Лионом» на Увильдах, скоро до другого берега забор поставят. Лишь бы людей не пускать на пляж», - написал Валерий.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, по информации, которая была опубликована в социальной сети, надзорное ведомство организует проверку.

Напомним, 23 июня после вмешательства прокуратуры демонтирован забор, который не позволял местным жителям пройти к Увильдам, к так называемому в народе «Коровьему пляжу». Его установили два местных предпринимателя, тем самым ограничив доступ к водоему.

В результаты принятых органами прокуратуры мер, забор протяженностью 2,3 километров демонтирован.

Напомним, 19 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Аргаяшский район заявил о необходимости продолжить данную практику не только на Увильдах, но и на других водоемах Южного Урала. Южноуральцы его поддержали и даже назвали озера, где нужно навести порядок.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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