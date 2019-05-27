Главному челябинскому дорожнику Александру Шабалину нашли замену

Начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Александр Шабалин отстранен от работы. Обязанности руководителя управления исполняет заместитель Шабалина Ирина Степанова.

Об этом сегодня, 27-го мая, после аппаратного совещания в городской администрации журналистам сообщил глава Челябинска Владимир Елистратов. По его словам, окончательная судьбы Александра Шабалина будет определена после разговора с главой региона Алексеем Текслером.

«Я в любом случае должен сначала побеседовать с губернатором. Пока данную ситуацию комментировать не хочу. В текущем режиме Шабалин от работы отстранен», - сказал Владимир Елистратов.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в минувшую пятницу, 24-го мая, объезжая дорожные объекты Челябинска, Алексей Текслер раскритиковал работу по содержанию улично-дорожной сети в южноуральской столице и предложил городским властям принять кадровые решения, в частности, уволить Александра Шабалина.