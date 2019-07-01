Челябинску оказалось непросто найти замену уволенному Александру Шабалину

Исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова рассказала, что заменить отстраненного от работы начальника городского управления дорожного хозяйства Александра Шабалина оказалось непросто.

Напомним, работу чиновника раскритиковал глава региона Алексей Текслер после объезда 24-го мая объектов улично-дорожной сети Челябинска. Тогда руководитель Челябинской области предложил городским властям принять кадровые решения, которые не заставили себя долго ждать - Александр Шабалин лишился своей должности. В настоящее время обязанности начальника управления исполняет его бывший заместитель Ирина Степанова.

«Поиски замены Шабалину идут неважно по той простой причине, что сложно найти профессионала, чья кандидатура прошла бы согласование в правоохранительных органах, - пояснила Наталья Котова. - Наличие опыта работы и специального образования зачастую не основные признаки, которые характеризуют кандидата. Понятно, что нужен еще и опыт работы конкретно в структурах администрации либо в структурах, близких к ним, чтобы человек понимал суть работы и мог максимально быстро адаптироваться к ее огромному объему».

Также, по словам Натальи Котовой, важно, чтобы к кандидату не было вопросов со стороны правоохранительных органов. Каких именно вопросов, градоначальница не уточнила, сказав, что данная информация носит персональный характер и поэтому не подлежит разглашению.