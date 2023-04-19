Челябинские хирурги спасли жизнь 11-ти месячной девочке 

В пятницу, 21 апреля, в 15:40 выйдет премьерный выпуск проекта «Врачи» на ТВ-3. Новый выпуск расскажет историю маленькой Вероники Абросимовой, которая за несколько часов оказалась на грани жизни и смерти.

В декабре 2021 года дочери Кристины Абросимовой было всего 11 месяцев. Кроме малышки у женщины есть ещё и старшие дети, которых она воспитывает одна, поэтому они всегда помогают сидеть с Вероникой. Так было и в злополучный день, когда Кристина отлучилась на несколько минут сделать домашние дела. Старшая дочь прибежала к маме с криками о том, что 11-ти месячная девочка проглотила монету. Кристина тут же вызвала скорую помощь, и её вместе с задыхающейся малышкой забрали в Челябинскую городскую клиническую больницу №1. Врачи, узнав о том, что ребёнок проглотил монету, не были удивлены: в их практике это рядовой случай.

Андрей Демидов, врач-эндоскопист, заведующий эндоскопическим отделением ГКБ №1 г. Челябинска:

«Исключение из правил, если за дежурство мы не удалим у пациента какое-то инородное тело. Чаще всего – это деньги».

Ежедневно по этой причине десятки детей попадают в больницу, но случай Вероники был совсем не похож на остальные…

Девочку отправили на операцию и попытались достать инородное тело с помощью специального инструмента, который мог легко вытащить монету. Эта процедура – достаточно простая и безопасная, но в этот раз хирургам не удавалось провести её так легко. Во время операции состояние Вероники резко ухудшилось, она начала задыхаться. В больницу в срочном порядке вызвали лучших детских хирургов города. Врачи не могли медлить – ребёнок мог легко умереть, поэтому было принято решение удалять монетку хирургическим путём, с помощью разреза пищевода.

В ходе операции выяснилось, что девочка проглотила совсем не деньги, а заряженную батарейку, которая уже успела окислиться, стать острой и начала отравлять ткани органов Вероники. Врачи понимали, что это очень опасный случай: стенки пищевода были поражены, и всё, что в нём находилось начало распространяться по организму девочки.

Виктор Базалий, заведующий отделением детской хирургии, врач-детский хирург ГКБ №1 г. Челябинска:

«Из-за заряда в батарейке, которая растянула ткани, произошёл некроз стенок пищевода. Слизистая оболочка с него просто скипела. Из-за химических и электрических процессов стенки тканей начинают разрушаться, потому что батарейка становится острой, её маленькие кусочки вклиниваются в пищевод, поэтому достать их уже просто невозможно».

Перед врачами встал вопрос: удалять 11-ти месячной Веронике пищевод, обрекая её на пожизненную инвалидность, или пойти на риск и постараться восстановить поражённый участок? Хирурги понимали, какая на них лежит ответственность, но верили в то, что смогут спасли маленькую девочку…

Продолжение этой уникальной истории спасения смотрите в новом выпуске документального проекта «Врачи»* уже на этой неделе. Сложнейшие операции, опасные травмы и редкие заболевания – невыдуманные рассказы о чудесах медицины и настоящих врачах - героях в нашей российской реальности. Новые серии второго сезона документального проекта «Врачи» выходят каждую пятницу в 15:40 на ТВ-3.

*Документальный проект «Врачи» – обладатель премии форума «Лучшие социальные проекты России» (2021) в номинации «Социально ответственные СМИ».