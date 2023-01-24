Историю спасения челябинскими врачами женщины с живым паразитом в сердце покажут на ТВ-3

Кардиологи из Челябинска провели уникальную операцию по удалению живого паразита из сердца женщины из Оренбургской области. История спасения пациентки попала в эфир документального проекта «Врачи» на ТВ-3. Он стартует в эту пятницу, 27 января, в 15:40.

Новый сезон документального проекта «Врачи», который показывает реальные подвиги российских медиков, незаслуженно оставшиеся без широкого признания, охватывает все новые направления работы врачей и расширяет географию проекта. Зрителей ждут истории более чем из 30-ти регионов России – Краснодара и Челябинска, Оренбурга и Воронежа, Новосибирска и Архангельска, Липецка и Иркутска и многих других городов, а также сел, станиц и аулов.

Продолжение «Врачей» расскажет о спасении новорожденного ребенка размером с ладошку и весом меньше 500 гр., о хирурге, который делает бесплатные операции, выбирая истории пациентов среди писем в соцсетях, о чудесном спасении маленькой девочки, выпавшей из окна 5 этажа во время похоронной процессии во дворе ее дома, и о многих других поразительных случаях. Они вселяют веру в медицину и дают надежду на то, что даже в самых тяжелых и безнадежных случаях может найтись тот, кто сотворит чудо и спасет человеческую жизнь.

Один из сюжетов в программе будет посвящен 22-летней Эльвире Захаровой из города Абдулино Оренбургской области. Эльвира думала, что подхватила простуду, но обследование в Оренбургской областной клинической больнице показало новообразование в легких, которое требовало операции. И только на предоперационном осмотре у кардиолога неожиданно выяснилось, что ситуация у Эльвиры гораздо серьезнее, чем предполагалось, и проблемы не только с легкими. Кардиолог предположил гидроперикард – жидкость в сердце. С таким заболеванием девушка может не выдержать операцию на легких, поэтому сначала нужно вылечить сердце. Чтобы узнать причину появления гидроперикарда, Эльвира обратилась в специализированный кардиоцентр в Челябинске, специалист которого заподозрил, что внутри сердца Эльвиры не просто жидкость – а живой паразит!

«Сразу стало понятно, что это уникально редкий случай. По данным статистики и медицинской литературы, эхинококкоз сердца встречается менее чем в 1% случаев среди всех эхинококкозов. Это заболевание передается при взаимодействии с домашними животными, либо при употреблении воды и продуктов, зараженных личинками», – отметил кандидат медицинских наук, заведующий кардиохирургическим отделением Челябинского федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владислав Аминов.

Уникальные операции, редкие заболевания, новейшие технологии и личные подвиги врачей ради спасения чьей-то жизни – все, как в кино и сериалах, только случившееся на самом деле с реальными людьми в нашей российской действительности. Второй сезон документального проекта «Врачи» можно увидеть уже с 27 января и каждую пятницу, в 15:40, на ТВ-3.

*«Врачи» – обладатель премии форума «Лучшие социальные проекты России» (2021) в номинации «Социально ответственные СМИ».

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