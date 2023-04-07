Лечение геморроя в Челябинске

Геморрой – одно из самых распространенных заболеваний современности. Оно сопровождается патологическими изменениями вен прямой кишки и существенно снижает общее качество жизни человека. Современная медицина предлагает высокоэффективные методики консервативного лечения геморроя, однако в ряде случаев должный результат обеспечивает только операция. Центр проктологии Эс Класс Клиник практикует современные методики лечения геморроя в Челябинске и гарантирует комплексный подход к каждому пациенту.

Почему не нужно бояться операции?

Когда оперативное вмешательство служит единственным способом решения проблемы, многие пациенты спешат от нее отказаться. Делать этого не стоит, ведь современная медицина шагнула далеко вперед и предлагает передовые методы хирургического лечения геморроя. На смену сложной геморроидэктомии сегодня приходят более эффективные техники операции, не требующие длительного восстановления. Теперь пациентам не нужно страдать на протяжении долгих недель после вмешательства. Обследование, операция и реабилитационный период занимают минимум времени.

Центр Эс Класс Клиник предлагает полное сопровождение с подробными консультациями, сбором анализов и послеоперационным наблюдением. Опытные хирурги практикуют новейшие техники оперативных вмешательств по лечению геморроя любых стадий.

Применяемые методики отличаются:

минимальной болезненностью;

коротким реабилитационным периодом;

максимальной эффективностью.

Лечение геморроя без боли и страданий

Эс Класс Клиник применяет самые прогрессивные методы хирургического лечения геморроя I-IV стадий. В клинике практикуются лазерные техники операции, способные быстро и эффективно избавить больного от дискомфорта. В отдельных случаях операция даже не требует госпитализации и выполняется в условиях стационара.

Можно ли избавиться от геморроя за 1 час?

Еще недавно это казалось фантастикой, но не сегодня. В центре «Эс Класс Клиник» проводится уникальное экспресс-лечение геморроя всего за 1 час. Данная методика, известная как дезартеризация геморроидальных узлов, высоко оценивается ведущими специалистами благодаря минимальной травматичности и отсутствия длительного реабилитационного периода. В ходе операции узел лишается притока крови посредством перевязывания ведущей к нему артерии. В результате узел подтягивается самостоятельно. Общая продолжительность вмешательства составляет не более 30 минут, после которых пациенту достаточно оставаться под наблюдением врачей 3-4 часа. Данная техника лечения актуальна при геморрое любой стадии, что делает ее универсальной.

Получить предварительную консультацию хирурга можно по записи на сайте клиники.

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