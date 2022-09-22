ПОЧЕМУ ВАЖНА ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Для сохранения здоровья организма крайне важен уход за полостью рта. Многие болезни прямо или косвенно связаны с проблемами зубов. Помочь в решении сложностей, связанных с зубами, может стоматология Эттика , где на современном оборудовании устранят налёт и зубной камень и помогут в лечении пародонтита.

В чём опасность зубного камня и пародонтита

При нормальной гигиене полости рта зубы покрывает защитная плёнка. Но с течением времени поверхность обрастает налётом, в котором содержится множество вредных бактерий. Постепенно защитные свойства зуба пропадают, и начинает формироваться кариес.

Содержащиеся в слюне минеральные вещества не исправляют ситуацию – они способствуют возникновению зубного камня. Формирующийся камень нарушает кровообращение в дёснах и способствует расшатыванию зубов и постепенному их выпадению.

Одним из серьёзных заболеваний полости рта является пародонтит. При этой болезни десна становятся рыхлыми, под наружный слой проникают микробы. В результате происходит воспаление десны (даже челюстной кости), и зуб начинает расшатываться.

Обычная чистка зубов не всегда способна помочь в профилактике пародонтита. При наличии заболевания имеет смысл обращаться к специалисту для профессиональной чистки полости рта. Стоматолог поможет в лечении дёсен, устранении налёта и камня с зубов.

Как происходит профессиональная чистка зубов

1. Убираются отложения, для чего применяют ультразвуковую технику. Воздействие струй воздуха и воды, также способствует устранению твёрдого камня.

2. От мягкого налёта очищает пескоструйный аппарат, где на зуб воздействует струя воды и мелкие частицы специального порошка. В смеси находится сода и кальций, и этот раствор попадает во все труднодоступные участки.

3. В завершении выполняется полировка зубов, для чего используют специальную щётку и пасту. Такой способ позволяет восстановить защитные свойства и дольше сопротивляться воздействию налёта и бактерий.

Процедура считается безболезненной. Но при высокой чувствительности (или серьёзном оголении нижней части зубов) используется местная анестезия.

Специалисты рекомендуют выполнять процедуру профессиональной очистки зубов не реже двух раз в год. В том числе и при наличии несъёмных ортодонтических или ортопедических конструкций. Подходящий в конкретном случае курс очистки полости рта назначает стоматолог. К проводимой операции практически не имеется противопоказаний. Но возможна индивидуальная непереносимость некоторых составов или гиперчувствительность к процессу.

Лицензия ЛО-66-01-006841 от 31 августа 2021 г.

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