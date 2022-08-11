Выиграйте билеты на Фестивале этнической культуры

Йога-выходные и спа-релакс для двоих можно выиграть на Радио ОЛИМП. В группе радиостанции в один клик можно принять участие в розыгрыше, который приурочен к Фестивалю этнической культуры и телесных практик в Солнечной долине. 13 и 14 августа можно провести выходные интересно и с пользой как для тела, так и для души совсем недалеко от Челябинска. В программе фестиваля — 5 направлений в йоге, бесплатные спа-процедуры от тайских мастеров из Thai Lotus, большой концерт джазовых и этно-исполнителей, а также специальные гости — солисты Мариинского театра. Кроме того, гостей ждут мастер классы по живописи и кулинарии — и всё это в окружении необыкновенной уральской природы. Хотите попасть на фестиваль? Участвуйте в конкурсе от «Радио Олимп»! У вас есть возможность выиграть 2 билета и сертификат в СПА в конкурсе до 12 августа. Все подробности - в группе "Радио Олимп" в ВКонтакте.