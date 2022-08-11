11.08.2022
Южноуральских полицейских, которые «выбивали» признания кулаками, ждет суд
11.08.2022
Новое назначение в министерстве спорта Челябинской области
11.08.2022
Челябинцы предпочитают отдыхать на родине
11.08.2022
В Челябинске столкнулись маршрутка и троллейбус
11.08.2022
Дело бывшего главы Агаповского района передано в суд
10.08.2022
ГИБДД Челябинской области поможет оформить водительское удостоверение беженцу из Украины
Выиграйте билеты на Фестивале этнической культуры
25.02.2022
Челябинская область сожалеет об отмене Кубка мира в «Солнечной долине»
26.07.2021
В «Солнечную долину» приехали члены сборной команды по сноуборду
29.06.2021
Миасс примет второй этап Кубка Южного Урала по горному велосипеду
20.02.2020
Более тысячи детей-сирот приняли участие в проекте «Урок здоровья»
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022