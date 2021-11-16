Абоненты МегаФона во Всемирный день шопинга делали покупки в полтора раза чаще обычного

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес своих абонентов ко Всемирному дню шопинга, установив, что в период с 11-го по 12-е ноября мобильный интернет-трафик в онлайн-магазинах вырос вдвое по сравнению с предыдущей акцией в прошлом году. Количество посетителей при этом увеличилось в полтора раза.

Как отмечают в пресс-службе компании, маркетплейсы стали главным местом притяжения всех любителей скидок: за время распродажи их посетили 86 процентов пользователей.

Наибольший прирост покупателей специалисты МегаФона зафиксировали у AliExpress – аудитория площадки в период акции увеличилась на 135 процентов по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74 процента. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51 процент.

Одежда и обувь возглавили рейтинг популярных покупок – этой категорией интересовались 57 процентов россиян. Бытовой технике и электронике отдавали предпочтение 13 процентов интернет-пользователей, книгам – шесть процентов. Далее следуют товары для детей, на которые пришлось пять процентов.

Уральский регион России продемонстрировал высокий рост интереса к онлайн-шопингу: в Челябинской области мобильный трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах вырос на 165 процентов, а в Курганской области – почти на 130.

Интересно, что в Зауралье экономить предпочли женщины, а вот у соседей с Южного Урала главными потребителями оказались мужчины.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.