Администрация Челябинска ответила на претензии ОНФ к подрядчику
Реестр недобросовестных поставщиков в ближайшее время пополнит ООО «Мегастрой». Соответствующую процедуру против недобросовестного подрядчика запустил комитет дорожного хозяйства администрация Челябинска после того, как представители ОНФ обратили внимание властей города на некачественную работу предприятия в сфере благоустройства.
Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, в отношении остановки «Свинокомплекс» и Новоградского проспекта, где работы по благоустройству не были выполнены до конца, власти приняли меры. Ранее о состоянии этой территории рассказывало агентство «Урал-пресс-информ» Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»,
«Некоторые объекты были выполнены в срок, на некоторых действительно фиксируются длительные задержки. Самые грубые нарушения зафиксированы на остановке «Свинокомплекс» и Новоградском проспекте, а также на перекрестках с трамвайными путями», - сообщили в администрации Челябинска.
Как оказалось, ООО «Мегастрой» выиграло несколько торгов на работы по благоустройству Челябинска. С ним были заключены контракты. В частности, по одному из них предприятие должно было до 16 октября отремонтировать 19 трамвайных переездов, но работы здесь даже не начинались.
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