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АГК обновила парк подземной техники на руднике «Чебачий»

Александринская горно-рудная компания (АО «АГК», Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») расширила парк спецтехники рудника «Чебачий». На предприятие поступили шахтный самосвал EPIROC Minetruck MT2200 и буровая установка Sandvik DD311-40 для проходческих работ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью, самосвал Minetruck MT2200 относится к категории шарнирно-сочленённых, что позволяет ему быстро перемещать тяжёлые грузы в выработках малого и среднего сечения. Технику отличает повышенная грузоподъёмность в 22 тонны и способность работать на склонах с высокой скоростью. Такие параметры обеспечивают быструю и эффективную транспортировку горной массы от выработок к месту складирования. Кроме улучшенных технических характеристик новый самосвал оснащен камерой заднего вида, мощными компрессионными моторными тормозами, автоматическими блокировками и сигнальными огнями. Minetruck MT2200 также обладает рядом функций, которые обеспечивают безопасность оператора. У машины защищенная застекленная кабина с шумоизоляцией и системой контроля температуры и качества воздуха.

Электрогидравлическая буровая установка Sandvik DD311-40 предназначена для быстрой и точной проходки горных выработок. Система управления обеспечивает высокую точность и производительность бурения, а компактное шасси придаёт манёвренность даже в небольших выработках. Для безопасности оператора установка оснащена надежной кабиной.

Сегодня парк подземной спецтехники рудника «Чебачье» насчитывает около трёх десятков различных машин: буровые установки, погрузочно-доставочные машины различной грузоподъемности, шахтные самосвалы, миксеры, подъёмники и др. Они задействованы в производственно-технологическом процессе по добыче руды буровзрывным способом и доставке к подземному пункту дробления.

Александринская горно-рудная компания учреждена в 1995 году. Специализируется на добыче и первичной переработке медных и медно-цинковых руд с производством медного и цинкового концентратов. Компания является одним из основных работодателей в Нагайбакском и Верхнеуральском районах Челябинской области.

Рудник «Чебачий» сдан в эксплуатацию в 2013 году. Его производственная мощность составляет 800 тысяч тонн руды в год. Отработка самого первого – 300-го горизонта уже завершена. Сейчас основные добычные работы ведутся на горизонтах 335, 365 и 400 метров. В 2018 году на руднике началось строительство самого нижнего, пятого горизонта. Он будет располагаться на глубине 420 метров. Добыча руды на там начнётся в 2023 году.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает около 11,5 тысячи человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.