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Акция в Челиндбанке: ипотечные кредиты без страховок

Экономика
Сегодня, 09:14
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Экономьте на обслуживании кредита, оформив ипотеку без страховок до 30 ноября 2020 года. Процентная ставка не зависит от наличия полиса личного страхования.

Челиндбанк проводит акцию по ипотечному кредитованию: с 21 сентября по 30 ноября 2020 г. при оформлении ипотеки отсутствует требование по страхованию предмета залога и личному страхованию. При этом процентная ставка не зависит от наличия полиса личного страхования.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, кредиты предоставляются на приобретение готового или строящегося жилья, земельных участков, а также рефинансирование ипотеки, оформленной ранее в других банках. Срок кредитования – до 15 лет (при покупке земельных участков – до 5 лет). Сумма первоначального взноса составляет 15% от стоимости недвижимости на вторичном рынке и 20%  — на первичном.

Процентные ставки:

  • 8,9% годовых – для клиентов с положительной кредитной историей, сотрудников аккредитованных или системообразующих предприятий, бюджетных организаций, а также участников зарплатных проектов.
  • 9,4% годовых – для остальных категорий заемщиков.

Подайте заявку на оформление кредита на сайте – сотрудники Банка свяжутся с вами и подробно проконсультируют.

 

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