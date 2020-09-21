Акция в Челиндбанке: ипотечные кредиты без страховок

Экономьте на обслуживании кредита, оформив ипотеку без страховок до 30 ноября 2020 года. Процентная ставка не зависит от наличия полиса личного страхования.

Челиндбанк проводит акцию по ипотечному кредитованию: с 21 сентября по 30 ноября 2020 г. при оформлении ипотеки отсутствует требование по страхованию предмета залога и личному страхованию. При этом процентная ставка не зависит от наличия полиса личного страхования.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челиндбанка, кредиты предоставляются на приобретение готового или строящегося жилья, земельных участков, а также рефинансирование ипотеки, оформленной ранее в других банках. Срок кредитования – до 15 лет (при покупке земельных участков – до 5 лет). Сумма первоначального взноса составляет 15% от стоимости недвижимости на вторичном рынке и 20% — на первичном.

Процентные ставки:

8,9% годовых – для клиентов с положительной кредитной историей, сотрудников аккредитованных или системообразующих предприятий, бюджетных организаций, а также участников зарплатных проектов.

9,4% годовых – для остальных категорий заемщиков.

Подайте заявку на оформление кредита на сайте – сотрудники Банка свяжутся с вами и подробно проконсультируют.