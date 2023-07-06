Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений

Предложения по совершенствованию межбюджетных отношений в целях выравнивания условий для социально-экономического развития и стимулирования инвестиционной активности в регионах в условиях внешнего давления, а также аспекты введения единого налогового счета рассмотрели на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

Заседание, в котором приняли участие представители федеральных органов власти и главы регионов России, провел председатель комиссии, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Со вступительным словом к собравшимся обратился помощник Президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин. Он отметил, что комиссии в решении многих вопросов удается находить понимание с Минфином, что говорит об эффективной работе. «Сегодня мы рассмотрим вопросы, которые затрагивают интересы регионов в рамках выполнения поручений Президента РФ», - уточнил Игорь Левитин.

Алексей Текслер, как глава Комиссии Госсовета, вынес на обсуждение предложения по совершенствованию межбюджетных отношений.

Он предложил провести анализ возможной индексации зарплат бюджетников по всей тарифной сетке в увязке с индексацией минимального размера оплаты труда, которая, по поручению президента, проводится в стране опережающими темпами. С первого января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 тысяч 242 рубля.

«Опережающая индексация МРОТа фактически приводит к тому, что нижние разряды тарифной сетки сближаются между собой. И далее по всей тарифной сетке могут возникать перекосы, - отметил Алексей Текслер. - Это означает, что будет необходимо опережающими темпами индексировать всю тарифную сетку, а не только МРОТ или «указные» категории».

Предлагается также запустить новый механизм, позволяющий высвободить дополнительные средства регионов путем списания бюджетных кредитов в объеме расходов, направляемых регионами на нужды специальной военной операции (СВО). «Это является справедливым решением и для многих регионов даст возможность высвобожденные средства направить на зарплату бюджетников», - уточнил Алексей Текслер.

Кроме того, предлагается начать частичное зачисление в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на табачные изделия и довести долю регионов в зачислениях по ним до 10%. «От этого решения только увеличатся поступления акцизов, так как регионы будут заинтересованы в борьбе с контрафактом табачных изделий, - пояснил глава Комиссии. - Такой подход создаст стимулы для регионов в борьбе с «теневым» рынком, а новые полномочия позволят субъектам иметь инструменты для увеличения доходов в региональные бюджеты».

Отдельной темой обсуждения в контексте налогово-бюджетной политики стала выработка предложений по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, создание максимально комфортных условий для компаний при переходе бизнеса из одной категории бизнеса в другую. Алексей Текслер напомнил, что соответствующее поручение по запуску льготного переходного режима налогообложения дал Президент РФ на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Кроме этого, участники заседания обсудили планируемы поправки в отношении Единого налогового счета (ЕНС).

Руководитель ФНС России Даниил Егоров констатировал, что реформа состоялась - теперь распределением налогов по бюджетам занимаются ФНС России и Казначейство.

«На начальном этапе его введение привело к снижению прозрачности и прогнозируемости поступлений налоговых доходов в региональные и местные бюджеты. Сейчас ситуация с ЕНС выправилась», - уточнил Алексей Текслер.

Поступления в федеральный и региональный бюджеты и во внебюджетные фонды выросли. Сложности с зачетами и невыясненными платежами уменьшились, теперь все процессы происходят автоматизировано. Долговые обязательства теперь распределяются в соответствии с буквой закона, а не по пожеланию налогоплательщика.

Был отрегулирован порядок зачисления платежей. «Следующая задача – обеспечить прозрачность, стабильность и предсказуемость поступлений в региональные бюджеты и федеральные внебюджетные фонды», - разъяснил Даниил Егоров.

Предстоит также обеспечить качество информационного обмена с финансовыми органами регионов, отметил Алексей Текслер. Все регионы подключены к платформе поставки данных Службы, где по подписке предоставляются все виды отчетности. На их основе можно как строить прогнозы, так и разбирать актуальное состояние бюджета.

Глава комиссии озвучил несколько моментов, по которым важно продолжить работу в рамках донастройки ЕНС. Среди них возможный перенос сроков представления уведомлений об исчислении НДФЛ (дважды в месяц – не только 25, но и 12 числа) и уплаты налогов на несколько дней раньше). Также с 2024 года этот налог предлагается уплачивать не только в конце, но и в середине месяца.

«Предложения в части передвижки сроков требуют совместной дискуссии с бизнес-сообществом. Но здесь нам нужен компромисс», - подчеркнул Алексей Текслер.