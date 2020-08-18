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Алексей Текслер заявил о возрождении в Верхнем Уфалее социальной сферы

Экономика
Сегодня, 15:57
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Автор: 
Евгения Александрова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о возрождении в Верхнем Уфалее социальной сферы.

О добрых переменах в жизни депрессивной территории глава региона написал сегодня, 18 августа, на своей странице в Инстаграм (напомним, во вторник губернатор посетил Верхнеуфалейский городской округ с рабочим визитом в рамках начатой две недели назад большой инспекции муниципалитетов Южного Урала).

«В больнице и поликлиниках ремонты, закупаем новое медоборудование. В следующем году будет готов физкультурный комплекс. Строим дома для переселения из аварийного жилья. Уделяем внимание и благоустройству: идёт строительство новой набережной, завершается ремонт объездной дороги. И многое другое. Верхний Уфалей и его посёлки будут жить. Делаем для этого всё», - подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор поделился со своими подписчиками впечатлениями от поездки в Верхний Уфалей год назад. Испытанные тогда эмоции глава региона хорошо помнит и сегодня.

«Везде были проблемы: разваленное ЖКХ, аварийные дома, полуразрушенные объекты социальной сферы - одна больница чего стоит. А главное, закрытый «Уфалейникель», безработица и растерянные люди, впереди у которых была неизвестность. Никогда этого не забуду», - написал Алексей Текслер в Инстаграм.

Сейчас, по его словам, ситуация изменилась. Главной новостью стало то, что для Верхнего Уфалея были найдены инвесторы.

«Здесь откроются два современных производства, появится больше тысячи рабочих мест с высокой заработной платой. Что важно: новые производства будут экологически чистыми в отличие от предыдущего. Подготовительные работы на бывшей площадке завода уже идут полным ходом», - порадовался губернатор.

Южноуральцы активно комментируют этот пост, соглашаются, что для жителей Верхнего Уфалея забрезжил свет в конце тоннеля, хвалят губернатора, называют и по-прежнему актуальные для этой территории проблемы, а также обозначают проблемы других муниципалитетов Челябинской области и просят главу региона заглянуть и к ним тоже. Есть и скептически настроенные граждане, которые считают, что власть только обещает, и ключевыми для чиновников являются слова «будет» и «откроются».

Узнав о поездке Алексея Текслера в Верхний Уфалей, его подписчики стали жаловаться на отсутствие горячей воды на Барбюса и стройке на Бейвеля в Челябинске, на сдачу в эксплуатацию (без лифтов!) десятиэтажки в Копейске… И обращения все прибывают – люди надеются, что губернатор прочитает их и приедет с большой инспекцией.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
Алексей Текслер
Верхний Уфалей
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