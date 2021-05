Автозавод «Урал» покажет на выставке «bauma СТТ RUSSIA 2021» новый бескапотный грузовик

На главной выставке строительной техники и технологий в России - международной специализированной выставке «bauma СТТ RUSSIA 2021» - автомобильный завод «УРАЛ» представит новинку 2021 года: дорожный автомобиль из нового семейства бескапотных грузовиков. Это самосвал с колесной формулой 6х4. Высокий уровень надежности сочетается в нем с новым уровнем комфорта и экономической эффективностью. Также в экспозиции предприятия будет представлен ряд специальной техники на других типах шасси: дорожном шасси «Урал NEXT» 6х4 с капотной кабиной и полноприводном «Урал NEXT» 6х6. Выставка проходит в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», с 25 по 28 мая. До 2017 выставка носила название «Строительная Техника и Технологии / CTT».

Семейство дорожных автомобилей «Урал - С35510» 6х4 с бескапотной кабиной

Ключевым в экспозиции является новинка автозавода «Урал» - бескапотный автомобиль-самосвал «Урал-С35510» с колесной формулой 6х4 и грузоподъемностью до 21,5 т из нового модельного ряда бескапотных грузовиков. Прочные ведущие мосты и рама, мощный современный двигатель, оптимальное тяговое усилие и грузоподъемность помогают ему достигнуть высоких результатов работы в строительстве, дорожно-коммунальном хозяйстве и других сферах. Модернизированная бескапотная кабина обеспечивает комфорт и безопасность. Неполноприводные дорожные автомобили диверсифицируют модельный ряд автозавода «Урал» и расширяют возможности выхода на новые рынки сбыта. Переход на новые грузовики «Урал 6х4» станет для потребителей отличным способом повышения эффективности, снижения затрат и общей стоимости эксплуатации автопарков.

Надежность. Эффективность.

Автомобиль-самосвал «Урал-С35510» предназначен для транспортировки насыпных грузов, грузоподъемность автомобиля - самосвала достигает 21,5 т. В новом грузовике реализован целый комплекс технических решений, направленный на надежность и уникальную эффективность автомобиля. В основе конструкции – рама постоянного сечения с внутренним усилителем. Надежные ведущие мосты 13т с межосевой и межколесной блокировками, с барабанными тормозными механизмами с автоматической регулировкой зазоров, с ABS. Параметры геометрической проходимости одни из лучших в своем классе: угол въезда до 29,3° и съезда не менее 30°; дорожный просвет до 340 мм; продольный радиус проходимости - 5 285 мм.

Объем самосвальной платформы для перевозки грузов до 20 м³. Сбалансированная трансмиссия позволяет автомобилю эффективно работать в различных режимах. Рядный шестицилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-653 мощностью 420 лс (соответствует стандарту ЭК-5) обеспечивает высокий крутящий момент и низкий расход топлива. 12-ти ступенчатая коробка передач Fast Gear c дистанционным тросовым приводом управления, что позволяет сделать переключения четкими и уменьшить ход рычага КП.

Комфорт. Безопасность.

Отличительная особенность нового семейства – бескапотная кабина с новым дизайном интерьера и экстерьера, обеспечивающие водителю и пассажиру комфортную и безопасную повседневную работу при любых дорожных и погодных условиях. Приборная панель выполнена из качественного пластика с эргономичным расположением органов управления, электронная комбинация приборов с цветным дисплеем соответствует современным требованиям. Новый мультифункциональный руль - с кнопками управления и регулируемой по высоте и вылету рулевой колонкой. Оптимальный микроклимат в кабине обеспечивается эффективной климатической системой, качественными теплоизоляцией и уплотнениями дверей. Удобные водительское и пассажирские кресла. По желанию заказчика кабина оборудуется спальным местом.

Благодаря рациональной развесовке и новой подвеске снижен уровень вибронагруженности в кабине, новый блок подножек обеспечивает удобство входа и выхода. Для водителя и пассажиров в нишах дверей и на центральной панели приборов продуманы все возможности для удобного и безопасного хранения необходимых документов и личных вещей. Предусмотрено мультимедийное устройство стандарта 2DIN с поддержкой USB и SD карт памяти, с возможностью управления клавишами на рулевом колесе. Имеются электростеклоподъемники, зеркала с электроподогревом и другие опции для удобства экипажа.

У автомобиля брутальный внешний вид, фары с дневными ходовыми огнями, передний буфер, состоящий из трёх элементов. Благодаря использованию дневных ходовых огней и противотуманных фар достигнута высокая эффективность головного освещения. Высокая коррозийная стойкость металлических деталей обеспечивается за счет качественной подготовки поверхностей и катафорезного грунтования. Пластиковые детали оперения кабины выполнены из современных ударопрочных полимерных материалов.

Гарантия. Сервис.

У грузовика одни из лучших среди грузовой техники условия гарантии - 36 месяцев или 150 тысяч, межсервисный интервал до 20 000 километров. Старт продаж нового семейства запланирован на сентябрь 2021 года.

Спецтехника на дорожном шасси «Урал - С35510 6х4» с бескапотной кабиной

На выставке «СТТ-2021» будет представлена специальная техника на бескапотном дорожном шасси «Урал-С35510» 6х4. Это автомобиль мультилифт Palfinger PH T20; мусоровоз с задней разгрузкой; всесезонная комбинированная дорожная машина (ВМКД).

Мультилифт Palfinger PH T20 предназначен для решения целого ряда задач: механизированной загрузки, перевозки и разгрузки съемных контейнеров, перевозки металлолома, песка, щебня, различного оборудования. Грузоподъемность 24,8т. Двигатель ЯМЗ-653 дизельный, рядный мощностью 420 лс, Евро-5. Крюковой погрузчик PH T20 грузоподъемностью 20 т.

Мусоровоз с задней разгрузкой – специальный автомобиль, предназначенный для загрузки, уплотнения мусора, транспортировки и выгрузки на мусоросжигающий завод или мусороперегрузочную станцию. Масса вывозимого мусора составляет свыше 10,2 т. Объем кузова 20 м³. Двигатель ЯМЗ-653 дизельный, рядный мощностью 420 лс, Евро-5. Грузоподъемность портального подъемника – до 3 т.

Всесезонная комбинированная дорожная машина (ВМКД-2015) на базе самосвала предназначена для круглогодичного содержания дорог, патрульной снегоочистки, сметания мелкого мусора с асфальтобетонных покрытий, удаления наледи распределением противогололедных материалов, механизированного заполнения, выгрузки и перевозки различных сыпучих грузов. Двигатель ЯМЗ-653 дизельный, рядный мощностью 420 лс, Евро-5. Укомплектована скоростным и боковым отвалами, быстросъемным оборудованием для распределения пескосоляной смеси со смачиванием, щеточным оборудованием. Объем контейнера противогололедного материала 10 м³. Ширина распределения от 2 до 10 м.

Семейство дорожных автомобилей «Урал NEXT 6х4» с капотной кабиной

Дорожная линейка капотных автомобилей «Урал NEXT 6х4» будет представлена целым рядом спецтехники. Напомним, дорожные автомобили с капотной кабиной NEXT и колесной формулой 6х4 автозавод «Урал» производит с 2018 года. Это самосвалы и седельные тягачи, а также шасси для установки различного навесного оборудования. Дорожный грузовик с капотной кабиной - это универсальный автомобиль для использования в работе коммунальных служб и на стройплощадках, на крупных и мелких промышленных предприятиях. Автомобили «Урал NEXT 6х4» подходят для работы в любых условиях, уверенно ведут себя на дорогах с любым покрытием, заботятся о комфорте водителя и пассажиров. Низкая стоимость владения и длительный межсервисный интервал (до 30 000 километров), одни из лучших среди грузовой техники условия гарантии (36 месяцев или 150 тыс. км пробега) делают его привлекательным для клиентов любых категорий.

Представитель этой линейки на выставке – самосвал «Урал NEXT-73945» 6х4 с объемом платформы 14 м³. Предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов. Грузоподъемность – свыше 14,3 т. Угол опрокидывания платформы 50°. Двигатель ЯМЗ - 53676 мощностью 328 лс. Самосвальная платформа с обогревом выхлопными газами и механизмом

Еще один представитель дорожных капотных грузовиков – бортовой автомобиль «Урал NEXT-73945» 6х4 с краноманипуляторной установкой АНТ-20-5ТЛ. Предназначен для транспортировки грузов на бортовой платформе. Грузоподъемность свыше 13 т. Бортовая платформа металлическая, с рифлеными бортами, боковые и задний борта открывающиеся. Установленная за кабиной КМУ позволяет осуществлять самопогрузку и проведение грузоподъемных работ. Стрела КМУ в транспортном положении развернута назад. Количество гидравлических выдвижных секций 5, грузоподъёмность свыше 7 т.

35-тонный автокран производства «Челябинского механического завода» на шасси «Урал NEXT-73945» 6х4 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных, строительно-монтажных работ в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства. Автокран может свободно передвигаться по дорогам общего пользования без спецразрешения, так как нагрузки на оси шасси не превышают допустимых значений. Двигатель ЯМЗ -536, мощностью 328 лс Евро-5. Грузоподъёмность автокрана 35 т, длина стрелы 33,2 м. Максимальная высота подъема груза 33,8 м, максимальный вылет стрелы 31 м.

Автогудронатор комбинированный на шасси «Урал NEXT-73945» 6х4 предназначен для транспортировки битума до места проведения работ; равномерного распределения вяжущего материала по поверхности полотна; самостоятельного наполнения и опорожнения емкости при помощи битумного насоса; перекачивания из посторонней емкости в другую, минуя цистерну; подогрева и поддержания температуры вяжущего материала внутри емкости; санации швов и трещин при проведении ямочного ремонта; мойки и уборки для подготовки к розливу вяжущих материалов; заправки сторонних емкостей водой (катки, фрезы). Двигатель ЯМЗ -536, мощностью 328 лс Евро-5. Вместимость цистерны гудронатора 38 м, материал облицовки – нержавеющая сталь. Поливомоечное оборудование – пластиковый бак емкостью 6 м³, ширина обрабатываемой при поливке полосы составляет от 4 до 16 м.

Семейство полноприводных автомобилей «Урал NEXT» 6х6

Семейство полноприводных автомобилей представлено на выставке автомобилем «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6. «Урал NEXT является преемником классического «Урала» - мощного, проходимого, хорошо зарекомендовавшего себя во многих отраслях промышленности, экономики, сельского хозяйства. К испытанным качествам вездехода добавились надежность и ресурс, безопасность и комфорт.

Высотный коленчато-телескопический автогидроподъемник АГП-36-3К с высотой подъема 36 м на шасси «Урал NEXT» 6х6. Разработан в лучших традициях европейских стандартов и требований по устойчивости и жесткости подъемного оборудования. Данная серия автогидроподъемников является воплощением надежности и максимальной безопасности для работы персонала на высоте. Грузоподъемность рабочей платформы 400 кг, площадь 21,6м. Вылет стрелы 20 м, угол поворота 360°. Количество людей в рабочей платформе 2 человека.