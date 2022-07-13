Челябинская область продолжает сближение с государствами Африканского континента

Делегация Республики Зимбабве, принимавшая участие в работе международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге, посетила Челябинскую область.

В составе иностранной делегации на Южном Урале побывали заместитель министра иностранных дел и международной торговли правительства Зимбабве господин Давид Мусабаяна, чрезвычайный и полномочный посол Республики Зимбабве в РФ господин Майк Николас Санго.

Как сообщает министерство экономического развития Челябинской области, цель визита – ознакомление с производственным потенциалом региона, обсуждение вопросов сотрудничества. Основным объектом посещения делегации стал автомобильный завод «Урал» в Миассе. В ходе рабочей встречи с руководством завода обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества.

Со стороны правительства региона делегацию сопровождал заместитель министра экономического развития Челябинской области Дмитрий Глухарев.

«Отношения России и Зимбабве в течение многих десятилетий традиционно остаются дружественными. Наши страны имеют хороший потенциал для развития внешнеэкономических отношений», – отметил замминистра.

Представители африканского государства сообщили о своей готовности не только закупать российские грузовые автомобили широкой линейки применения, но и организовать локализацию производства тяжелой автомобильной техники у себя на родине.