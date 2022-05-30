Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов

Росгвардия Челябинской области представит уникальный инженерный комплекс «Аракс» на выставке передовых технологий «Безопасный Урал».

Масштабный технический форум, организаторами которого выступают Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, Уральский округ Росгвардии и автомобильный завод «Урал», откроет работу 16 июня в Миассе.

Специалисты инженерной службы Уральского округа войск национальной гвардии представят передвижной комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «АРАКС» на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «Безопасный Урал», которая пройдет на Южном Урале.

Задачей комплекса является обезвреживание различных взрывоопасных устройств, представляющих угрозу для населения, сотрудников или объектов инфраструктуры.

Все элементы комплекса смонтированы в фургоне по типу Ford Transit и на одноосном прицепе, что позволяет специалистам инженерно-технических подразделений Росгвардии оперативно прибывать на место обнаружения взрывного устройства, находить его, собирать всю доступную информацию, а затем производить обезвреживание.

Для выполнения подобных задач в состав ПКО «Аракс» входит несколько десятков видов различного оборудования, от шанцевого инструмента до рентгеновских установок и взрывозащитных костюмов.