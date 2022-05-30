30.05.2022
У детей из Еткульского района начинается лагерное лето
30.05.2022
У Коелгинской школы появился новый автобус
30.05.2022
В Челябинске откроется детский автогородок
30.05.2022
На автодороге М-5 столкнулись два большегруза
30.05.2022
Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту
30.05.2022
Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов
Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов
24.05.2022
Челябинские росгвардейцы обучают музыке ребят из школы-интерната
18.05.2022
Южноуральскую землю передадут для памятной стелы, которая будет установлена на территории «Невского пятачка»
27.04.2022
Росгвардейцам пришлось применить табельное оружие, чтобы спасти челябинку от напавшей на нее собаки
06.04.2022
Челябинские росгвардейцы приняли участие во всероссийской акции «Своих не бросаем»
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022