Автозавод «УРАЛ» представляет автомобили для аграриев

Автомобильный завод «УРАЛ» представляет современные образцы дорожных автомобилей «Урал» на крупнейшей международной сельскохозяйственной выставке «ЮгАгро-2021».

С 23 по 26 ноября в ВВК «Экспоград Юг» (г. Краснодар) проходит международная сельскохозяйственная выставка «ЮгАгро-2021». Автозавод «УРАЛ» впервые экспонирует на ней образцы своей продукции. На выставочном стенде представлен неполноприводный самосвал «Урал С34520» в бескапотном исполнении грузоподъемностью до 16 тонн с объемом самосвальной платформы 14 м³. Полная масса автомобиля – до 27,5 тонн. Самосвал укомплектован дизельным двигателем мощностью 328 л.с и 9-ти ступенчатой механической коробкой передач. На автомобиль установлена модернизированная кабина. Благодаря оптимизации мотоотсека появилась возможность установки третьего места, которое необходимо для автомобилей спецтехники с экипажем до трёх человек. Самосвал предназначен для перевозки насыпных и навалочных грузов по дорогам I-III категорий при различных температурных условиях.

Также на стенде представлен самосвал с трехсторонней разгрузкой на шасси «Урал Next 73945» с колесной формулой 6х4. Самосвал оснащен дизельным двигателем мощностью 328 л.с. и самосвальной платформой объемом 17,5 м³. Угол опрокидывания платформы – до 50°. Грузовик оснащен кабиной NEXT, в которой обеспечивается высокий уровень комфорта и эргономичности рабочего места водителя, а также удобство в обслуживании. Оцинковка деталей кабины позволяет минимизировать воздействие агрессивных сред, детали оперения кабины выполнены из современных ударопрочных полимерных материалов. Капотная компоновка улучшает пассивную безопасность водителя и пассажиров и обеспечивает быстрый и удобный доступ к двигателю без подъема кабины. Данный вид спецтехники предназначен для перевозки различных сыпучих и навалочных грузов и сельскохозяйственной продукции. Подъем кузова на три стороны обеспечивает разгрузки на различных площадках, будь то элеваторы, склады или зернохранилища. Автомобиль спроектирован с учетом всех современных требований по обеспечению сохранности груза, его комфортной и безопасной транспортировки.

Участие в данной выставке дает возможность автозаводу «УРАЛ» презентовать бренд «УРАЛ» и свою продукцию представителям крупнейших российских агрохолдингов, своим будущим потенциальным клиентам и заказчикам. Также это возможность расширения географии продаж, благодаря присутствию на выставке представителей крупных агропромышленных предприятий, фермерских хозяйств из различных регионов России, а также дистрибьютеров.

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.