Автозавод «УРАЛ» заключил соглашение о партнерстве

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «КАМАЗ» и АО «Автомобильный завод «УРАЛ» в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2021» подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, заместитель генерального директора по закупкам ПАО «КАМАЗ» Равиль Ибрагимов, генеральный директор АО «Автомобильный завод «УРАЛ» Павел Яковлев, директор ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» Владимир Дремов и управляющий Группы компаний «М-Стил» Константин Свердлик.

Соглашение предусматривает совместную работу, направленную на эффективное сотрудничество в сфере поставок металлопроката и изделий из него, оптимизации логистики, складских ресурсов и сервисных услуг.

В рамках соглашения планируется создание Сервисно-логистического металлоцентра (СЛМЦ), расположенного на площадке Индустриального парка ММК. СЛМЦ будет создан на базе якорного резидента парка – Группы компаний «М-Стил» и при непосредственном участии АО АЗ «УРАЛ». Стороны рассматривают возможность привлечения к участию в проекте транспортной компании ООО «Интертранс-КАМАЗ», для перевозки деталей и заготовок из проката ПАО «ММК» автопоездами на сжиженном газе.

Формирование цены на металлопрокат ПАО «ММК» по сделкам для ПАО «КАМАЗ», ООО «ОМГ», АО «АЗ «УРАЛ» и партнеров будет осуществляться на льготных условиях с применением единой индивидуальной системы скидок.

Создание СЛМЦ на площадке ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» отвечает стратегии ПАО «ММК» по работе с ключевыми клиентами в сегментах авто- и машиностроения РФ. При этом предполагается увеличение доли поставок металлопроката ПАО «ММК» для нужд Объединенной машиностроительной группы, КАМАЗа и партнеров за счет оптимизации логистики; увеличения доли поставок автотранспортом; комплектации заказов на складах СВХ.

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств. Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования. Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах. Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в 40 странах мира. С 2019 года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в Холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ). Предприятие находится в г. Миасс Челябинской области.