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АЗ Урал
Миасс
Экономика
31.08.2021 12:27
Фото: АЗ Урал

АЗ «УРАЛ» представил новинки и перспективные модели автомобилей

С 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино» прошел VII Международный военно-технический форум «Армия-2021».

На открытой выставочной площадке форума автомобильный завод «УРАЛ» представил свою обширную экспозицию. На стенде предприятия – автомобили «Урал» нового поколения с колесными формулами 4х4 и 6х6, тягач 6х6 для эксплуатации в составе автопоезда до 76 т, а также специализированные автомобили.

Особое внимание посетителей выставки привлекла перспективная разработка автозавода – автомобиль, созданный в рамках «Проекта 80» с колесной формулой 4х4. Это концептуальный вариант более легкого автомобиля многоцелевого назначения, чем выпускаемые заводом серийно в настоящее время. Автомобиль спроектирован по модульному принципу и может оснащаться различными вариантами двигателей, трансмиссии, в т.ч. автоматической. Главное отличие от автомобилей прежних лет – возможность комплектования различными типами кабин. При этом габариты и монтажные возможности автомобиля позволяют рассматривать его как авиадесантируемый автомобиль.

Представленное шасси «Урал-432067» с колесной формулой 4х4, без кабины, с элементами экстерьера (руль, приборная панель, сиденье) высоко оценили гости и потенциальные покупатели автотехники «УРАЛ». Мировой опыт показывает, что такие универсальные модульные шасси востребованы на рынке.

Не остался без внимания и специализированный грузовик «Урал-432009-73» с колесной формулой 6х6. В отличие от своего известного собрата с однообъемным кузовом, этот вездеход имеет возможность установки различных функциональных модулей на бортовой платформе. Он может использоваться для перевозки пассажиров и грузов, а также их защиты от многих поражающих факторов. В дополнение к уже известным тяжелым автомобилям автозавод представил новинку, седельный тягач, разработанный в рамках расширения семейства «Урал-63706» (колесная формула 6х6), предназначенный для буксирования специальных транспортных полуприцепов. Автомобиль нового семейства «Мотовоз-М» был представлен с модернизированной каркасно-панельной кабиной.

В рамках диверсификации также представлены образцы спецтехники на шасси «Урал Некст»: вахтовый автобус «Урал-3255-5013-71» для транспортировки подразделений Росгвардии, автомобиль-самосвал «Урал-55571-5121-72» для перевозки навалочных и насыпных грузов в условиях промышленного и гражданского строительства, а также пожарная автоцистерна АЦ 5.0-40 производства Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования.

В юбилейный для «УРАЛа» год руководством автозавода было принято решение организовать на выставочном стенде музейную экспозицию. Павильон вмещал в себе несколько витрин, в которых гости могли рассмотреть исторические документы, фотографии, масштабные модели грузовиков, награды предприятия. На стенах красовались имиджевые картины с основными вехами из истории Уральского автогиганта.  Посетители с удовольствием слушали пояснения к материалам, а для тех, у кого было больше свободного времени, проводилась экскурсия. Своими знаниями истории автозавода «УРАЛ» делилась заведующая Музеем истории уральских автомобилестроителей Татьяна Ильинкова.

Среди почетных посетителей выставочного стенда АЗ «УРАЛ» были отмечены заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков, заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, главнокомандующий войсками национальной гвардии Алексей Беззубиков, заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и многие другие государственные деятели. Также стенд автозавода посетили представители иностранных государств, партнеры и потенциальные покупатели автотехники.

В дни, когда форум открылся для всех желающих, приятным бонусом для посетителей стали ростовые животные – барс и енот, которые с удовольствием фотографировались с гостями на фоне уральских вездеходов.

Параллельно со статичной экспозицией на полигоне Алабино проходил демонстрационный показ нашей техники. Трассу преодолевали многоцелевые автомобили нового модернизированного семейства «Мотовоз-М» 4х4, 6х6 и 8х8, воплотившие в себе все передовые требования клиентов. Внедренные в их конструкцию решения позволяют доставлять грузы и пассажиров в заданную точку, не взирая на отсутствие дорог. Уникальная проходимость, большая грузоподъемность, надежность, простота технического обслуживания сделали автомобили «Урал» незаменимой техникой для различных отраслей промышленности.

СПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. На базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.

АЗ Урал
Миасс
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В Челябинске молодежь устроила стрельбу в центре города

30.08.2021 11:10

В Челябинске у цирка временно изменена схема движения транспорта

30.08.2021 11:09

Каменное мощение на улице Свободы в Челябинске признали объектом культурного наследия

30.08.2021 10:44

За выходные 1232 южноуральца привились в ТРК, парках, на рынках, площадях и в храме

30.08.2021 10:29

КСП проверяет министерство общественной безопасности Челябинской области

30.08.2021 09:59

Директор «Омнибуса» - Почётный гражданин Челябинской области

30.08.2021 09:51

Первого сентября линейки в школах Челябинской области пройдут в уличном формате

30.08.2021 09:37

Пенсионерка из Кусы перевела лжесотруднику прокуратуры два с половина миллиона рублей

30.08.2021 09:28

Задержан челябинец, который сбил двух пешеходов и скрылся

30.08.2021 09:21

Пловец из Челябинска завоевал «золото» Паралимпиады

30.08.2021 09:16

Челябинская легкоатлетка стала бронзовым призером Паралимпийских игр

29.08.2021 15:43

Анонсы событий и мероприятий на 30 августа

29.08.2021 15:39

Понедельник в Челябинской области – местами туманы, заморозки, без осадков

29.08.2021 14:33

В Челябинской области дополнили приоритетные направления развития туризма

29.08.2021 13:37

Челябинцы: НМУ ушли, а вонь осталась

29.08.2021 11:57

В Челябинской области окажут господдержку волонтерскому движению

29.08.2021 11:44

В Челябинской области более 74 тысяч жителей сумели победить ковид

29.08.2021 11:17

В Челябинской агломерации повысят штрафы за безбилетный проезд

29.08.2021 10:23

В воскресенье православные отмечают Спас Нерукотворный

28.08.2021 19:21

Баттлы в окнах: ТНТ оригинально представил проект «НОВЫЕ ТАНЦЫ» в Челябинске

28.08.2021 11:13

Студенты частных колледжей Челябинской области также получат доплаты за практику в «красной зоне»

28.08.2021 10:34

В Челябинской области молодой фельдшер на селе сможет получить выплату 500 тысяч рублей

28.08.2021 03:44

С первого сентября 2021 года в Челябинской области стартует «гаражная амнистия»

28.08.2021 02:53

Анонсы событий и мероприятий на выходные

28.08.2021 02:46

В субботу наступает молодое «бабье лето»

28.08.2021 02:29

В завершающие выходные лета в Челябинской области местами дожди, грозы, заморозки

28.08.2021 02:15

НМУ в Челябинске продлятся до вечера субботы

28.08.2021 01:18

В субботу у православных - Успение Пресвятой Богородицы

28.08.2021 00:55

Горняки РМК добыли почти 42 миллиона тонн руды за шесть месяцев 2021 года

28.08.2021 00:40

ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников

27.08.2021 17:06

Полицейские Челябинской области взяли подростков под пристальное наблюдение

27.08.2021 17:01

Народные рецепты и высокую кухню представят южноуральцы на «Вкусах России»

27.08.2021 16:57

ЮУТПП делает ставку на промышленное развитие, высокие технологии и защиту интеллектуальной собственности

27.08.2021 16:53

В отношении руководства ООО «Челябинскавтотранс» возбуждено уголовное дело

27.08.2021 16:13

Новые правила: какую рыбу нельзя считать уловом и нужно отпустить обратно в водоем

27.08.2021 15:49

В Челябинской области осужденные готовятся сесть за парты

27.08.2021 15:14

Челябинка Валерия Шабалина завоевала второе «золото» Паралимпийских игр в Токио

27.08.2021 15:12

В Челябинской области повысили размер регионального пособия при рождении ребенка

27.08.2021 14:54

Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом

27.08.2021 14:51

В Челябинске места массового скопления людей повторно обработают против клещей