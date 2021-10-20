АЗ «УРАЛ» с группой компаний подписали взаимовыгодные соглашения в рамках Форума

С пятого по восьмое октября в «северной» столице России проходил X юбилейный Петербургский международный газовый форум. В рамках его проведения были подписаны соглашения на использование автотехники «Урал» на газомоторном топливе.

Согласно корпоративной политики по повышению эффективности Группы компаний ПАО «ММК», между ООО «Автотранспортное управление» и АО «РариТЭК Холдинг» – крупнейшим в России холдингом по разработке, производству и обслуживанию газомоторной техники – подписано соглашение о передаче ключей от автомобиля «Урал Next» для прохождения опытной эксплуатации на промышленной площадке Магнитогорского металлургического комбината. Автотехнику на сжиженном природном газе протестируют в ООО «Автотранспортное управление». ООО «АТУ» предоставляет широкий спектр автотранспортных услуг с наименьшими затратами и постоянным совершенствованием качества для текущих и перспективных потребностей ОАО «ММК» и Группы компаний.

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Сжиженный метан – относительно новый вид экологически чистого газомоторного топлива. При этом его стоимость по сравнению с дизельным при почти идентичном расходе – в два раза ниже. Уменьшение вредных воздействий на окружающую среду традиционно является одной из стратегических целей руководства Магнитогорского металлургического комбината.

Также в рамках форума подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между «РариТЭК», автомобильным заводом «УРАЛ» и холдингом «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», входящим в число крупнейших частных мировых цементных компаний, объединивший в себя 16 цементных заводов в России. Сотрудничество будет заключаться не только в разработке и в последующей поставке автомобилей «УРАЛ» на сжиженном природном газе (СПГ), но также в создании инфраструктуры мобильных средств заправки СПГ и комплексного сервисного обслуживания.

В этот же день состоялась и торжественная передача в тестовую эксплуатацию экскаватора UMG серии E330C – первого экскаватора на сжиженном природном газе в России для ООО «Газпром Трансгаз Казань».

СПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд, автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси производятся под установку различного вида спецтехники. На базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.