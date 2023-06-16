Банковская гарантия: особенности продукта

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Южноуралец обвиняется в обмане страховой компании более чем на 18 миллионов рублей
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Покупка через интернет: миасец пострадал от действий мошенника
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Челябинцы увидят «Женское лицо российского космоса»
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Консультация юриста: как учитывается переработка у водителей
16.06.2023
В Бакале водолазы подняли с глубины тело утонувшего больше десяти дней назад молодого мужчины
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Анонсы событий и мероприятий на 16 июня (18+)
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МСП Банк профинансировал НПО «Пневмаш» в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO»
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ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%
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ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года
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ПО «Маяк»: обыкновенное чудо длиною в три четверти века
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
15.06.2023
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
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В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
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Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023