Банковская гарантия: особенности продукта

Ведение любого бизнеса сопряжено с немалым количеством рисков, которые нередко вытекают из деятельности партнеров. Например, если есть заказ на какую-либо работу, может случиться так, что исполнитель попросту пропустит сроки или вообще откажется от выполнения ранее взятых обязательств. И здесь хорошо иметь на руках некоторые гарантии. Речь идет о выплате неустойки, которая, впрочем, может применяться при определенных условиях и к заказчику. Денежные потери следуют за невыполнением тех или иных пунктов договора. Чтобы одной из сторон повысить свои шансы на заключение сделки, хорошо располагать банковской гарантией. Особенно актуально это в отношении государственных закупок, торгов.

Особенности финансового инструмента

Стоит отметить, что банковская гарантия представляет собой документ с поручительством финансовой организации за ту или иную сторону заключаемой сделки. При этом банк или другое учреждение является гарантом, исполнитель – принципалом, а получающая неустойку сторона – бенефициаром. В случае, если наступает случай выплаты, финансовая компания, по сути, выдает принципалу кредит на определенных условиях. С последними следует заранее ознакомиться очень тщательно, чтобы не получить в дальнейшем неприятных сюрпризов.

Актуальные предложения рынка в данном направлении удобно мониторить с помощью таких интернет-площадок, как финансовый портал Выберу.ру. Здесь собрано огромное количество продуктов от различных организаций, остается лишь сравнить их между собой на предмет соответствия собственным условиям. Гарантия выдается не просто так, а за некоторое вознаграждение, которое может быть фиксированным или процентным. Во втором случае размер выплаты зависит от следующих факторов:

● вид заключаемого договора;

● срок действия продукта;

● предоставление принципалом некоторого материального обеспечения или отсутствие такового;

● степень чистоты кредитной истории получателя.

Изучать доступные предложения онлайн удобно за счет структурированности данных: все решения собраны в сводную таблицу. Здесь следует обращать внимание на три базовых параметра, а именно, на максимальную сумму, границы сроков возврата средств при наступлении гарантийного случая, размер комиссии. Также важны скорость рассмотрения заявки, решение вопроса онлайн, отсутствие необходимости в открытии расчетного счета, обеспечение.