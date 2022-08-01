01.08.2022
Южный Урал протягивает Донбассу руку «культурной помощи»
01.08.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%
01.08.2022
Главный полицейский Челябинска обратился к главам районов
01.08.2022
В Челябинске начинается строительство еще трех детских садов
01.08.2022
Дело матери из Аргаяшского района, которая убила новорожденного, отправлено в суд
01.08.2022
На трассе «Подъезд к Екатеринбургу» фура столкнулась с иномаркой
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%
29.07.2022
ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными
27.07.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
25.07.2022
ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года
22.07.2022
ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022
Текслер: Ключевая задача – обеспечение безопасности школьников
29.07.2022
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022