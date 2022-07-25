25.07.2022
ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года
25.07.2022
В Челябинске строится самый большой скейт парк города
25.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 26 июля
25.07.2022
«Ростелеком» обеспечит связью «Парижский полумарафон» в Челябинской области
25.07.2022
Дети сотрудников АО «ГРЦ Макеева» продолжают с удовольствием отдыхать в загородных здравницах
25.07.2022
Для жителей челябинских посёлков Экодом и Новый Кременкуль изменили схему выезда
ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года
22.07.2022
ВТБ с понедельника снизит ставку по ипотеке до 9,9%
20.07.2022
ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года
20.07.2022
Каждый четвертый кредит клиенты ВТБ оформляют на китайские автомобили
19.07.2022
ВТБ запустит трансграничные переводы по номеру телефона
В Курчатовском районе чествовали супружеские пары, прожившие вместе больше 50 лет
25.07.2022
Санкции нам не страшны: Челябинская область готова к импортозамещению
22.07.2022
Интересная цепочка: местная предпринимательница, китайский босс и мигранты в овощных теплицах
22.07.2022
В Челябинской области назвали примерную стоимость школьной одежды для мальчиков и девочек
22.07.2022
И снова взятка? В Челябинске задержали еще одного экс-сотрудника МКУ «Городская среда»
21.07.2022