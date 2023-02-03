МСП Банк профинансировал НПО «Пневмаш» в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO»

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставил 100 млн рублей НПО «Пневмаш» — производителю машин для обогащения и классификации полезных ископаемых.

Полученное финансирование будет направлено на пополнение оборотных средств и текущую деятельность. Это позволит НПО «Пневмаш» увеличить контрактную базу, а также повысить продажи. Кредитная линия на сумму 100 млн рублей предоставлена на срок 36 месяцев.

МСП Банк профинансировал компанию в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO». Он создан для поддержки высокотехнологичных проектов и помогает бизнесу привлекать средства по ставке 3% годовых. Проект стартовал в апреле 2022 года, его единственным оператором выбран *МСП Банк.

«Взлет — от стартапа до IPO» был разработан специально для инновационных компаний и реализуется совместно с Министерством экономического развития РФ и Корпорацией МСП. Средства по рекордно низкой ставке уже получили более 80 предприятий, и мы рады поддерживать компании, работающие в высокотехнологичных направлениях. Но эту сделку я хочу отметить особо, так как **НПО «Пневмаш» производит уникальное для нашей страны оборудование и входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики», — прокомментировал председатель Правления МСП Банка Иван Подберезняк.

«Хочу отметить высокий профессионализм и заинтересованность представителя МСП Банк в городе Челябинске – в работе над такими проектами очень важно пошаговое сопровождение специалиста. С уникальной поддержкой МСП Банка наше предприятие с уверенностью вошло в 2023 год, и уже увеличило портфель заказов более чем в 2 раза», — сказал генеральный директор НПО «Пневмаш» Алексей Гугнин.

* МСП Банк входит в Ассоциацию российских банков и участвует в реализации задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его выполнение курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

**Компания НПО «Пневмаш», производитель оборудования для обогатительных и металлургических предприятий была создана в Челябинске в 2013 году.