03.02.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы №7 и 12 изменят свои маршруты
03.02.2023
RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией России
03.02.2023
Студенты ЮУрГГПУ сделали открытки для защитников Отечества
03.02.2023
Жительница Магнитогорска пойдет под суд за кражу в промышленных объемах туалетной бумаги
03.02.2023
В Челябинской области полным ходом идет зимняя «перепись» хвостатых и крылатых жителей
03.02.2023
УФСБ пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в Сосновском районе
МСП Банк профинансировал НПО «Пневмаш» в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO»
МСП Банк профинансировал на 100 млн рублей высокотехнологичную компанию Челябинска
01.08.2022
ВТБ снижает ставки по кредитам наличными до 5,4%
25.07.2022
ВТБ начнет прием новых банкнот в 5 и 10 рублей до конца года
25.07.2019
Кредит на авто в тинькофф банке оформляется в онлайн режиме
14.03.2019
В Челябинской области 14 банков собирают биометрию
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023