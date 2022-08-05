БИЗНЕС-КАРТА: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Бизнес-карта – это удобный платежный инструмент, созданный специально для юридических лиц и ИП. Она привязана к счету компании, а средства можно переводить, снимать, использовать для покупки в офлайн магазинах или в интернете. Если для оплаты расходов компании используется бизнес-карта, это намного упрощает ведение бухгалтерского учета.
Как можно использовать карту
ИП может оплачивать картой как личные, так и корпоративные нужды, поскольку все его деньги считаются личными. Юридические лица могут использовать карту только для оплаты нужд компании, а не личных. Карта для бизнеса в этом случае может использоваться для:
- расходов по основной деятельности – например, для покупки сырья или товаров для перепродажи;
- командировочных расходов;
- оплаты услуг подрядчиков;
- покупки необходимого оборудования для офиса;
- оплаты услуг – рекламы, обучения сотрудников, клининга.
Карту нельзя использовать для выплаты зарплаты сотрудникам, оплаты налогов и обслуживания расчетного счета. Пользоваться картой может не только руководитель компании, но и доверенные лица, которых она выбирает. К одному счету можно привязать несколько бизнес-карт.
Преимущества бизнес карты
Использование бизнес-карты упрощает бухгалтерский учет, позволяет контролировать расходы компании. Прочие преимущества:
- Чтобы получить доступ к средствам, сотрудникам, имеющим право пользоваться картой, не нужно обращаться в бухгалтерию или банк.
- Возможность снятия наличных.
- Для точного контроля расходов некоторые банки предлагают выбрать категории, в которых можно оплачивать покупки бизнес-картой.
- Удобство ведения расчетов с контрагентами без оформления платежек.
- Возможность контролировать операции по карте с помощью смс-информирования.
- Обслуживание карты дешевле, чем обналичивание чека в банке.
- Безналичные платежи можно проводить в любое удобное время, круглосуточно.
- Возможность установки лимита расходов.
Всем, кто пользуется картой, важно помнить о необходимости сохранения чеков за покупки и полученных при снятии денег в банкомате, чтобы не возникало проблем с бухгалтерской отчетностью.
Критерии выбора карты
При выборе банка для оформления карты рекомендуем обращать внимание на следующие критерии:
- условия выпуска;
- стоимость обслуживания карты;
- легкость процесса оформления, возможность сделать это онлайн;
- преимущества и бонусы для держателей (например, кешбэк).
В каком банке лучше оформить бизнес карту
Перечислим лучшие банки для оформления бизнес-карты, по отзывам предпринимателей.
Тинькофф банк
- Бесплатное обслуживание карты.
- Возможность выпустить как пластиковую карту, так и виртуальную.
- Бесплатное обслуживание счета при тратах свыше установленного лимита.
- Оформление онлайн.
Промсвязьбанк
- Цифровая и пластиковая карты.
- Кешбэк на выбранные категории.
- Бесплатное обслуживание карты.
- Специальная карта МИР для путешествий и командировок с бонусами от авиакомпаний-партнеров и бесплатной страховкой.
Альфа банк
- Кешбэк на расходы для бизнеса.
- Бесплатное обслуживание карты.
- Есть карта премиум с повышенным кешбэком, бесплатным страхованием при выезде за рубеж, защитой от несанкционированных списаний.
ВТБ
- Пластиковая и виртуальная карта.
- Бесплатное обслуживание при подключении РКО в банке.
- Кешбэк при оплате картой.
- Оформление онлайн.
Карты для бизнеса могут быть не только дебетовыми, но и кредитными. Условия их использования – такие же, как у карт для физических лиц: с максимальным лимитом, который устанавливает банк, и беспроцентным периодом.