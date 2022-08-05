БИЗНЕС-КАРТА: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Бизнес-карта – это удобный платежный инструмент, созданный специально для юридических лиц и ИП. Она привязана к счету компании, а средства можно переводить, снимать, использовать для покупки в офлайн магазинах или в интернете. Если для оплаты расходов компании используется бизнес-карта, это намного упрощает ведение бухгалтерского учета.

Как можно использовать карту

ИП может оплачивать картой как личные, так и корпоративные нужды, поскольку все его деньги считаются личными. Юридические лица могут использовать карту только для оплаты нужд компании, а не личных. Карта для бизнеса в этом случае может использоваться для:

расходов по основной деятельности – например, для покупки сырья или товаров для перепродажи;

командировочных расходов;

оплаты услуг подрядчиков;

покупки необходимого оборудования для офиса;

оплаты услуг – рекламы, обучения сотрудников, клининга.

Карту нельзя использовать для выплаты зарплаты сотрудникам, оплаты налогов и обслуживания расчетного счета. Пользоваться картой может не только руководитель компании, но и доверенные лица, которых она выбирает. К одному счету можно привязать несколько бизнес-карт.

Преимущества бизнес карты

Использование бизнес-карты упрощает бухгалтерский учет, позволяет контролировать расходы компании. Прочие преимущества:

Чтобы получить доступ к средствам, сотрудникам, имеющим право пользоваться картой, не нужно обращаться в бухгалтерию или банк.

Возможность снятия наличных.

Для точного контроля расходов некоторые банки предлагают выбрать категории, в которых можно оплачивать покупки бизнес-картой.

Удобство ведения расчетов с контрагентами без оформления платежек.

Возможность контролировать операции по карте с помощью смс-информирования.

Обслуживание карты дешевле, чем обналичивание чека в банке.

Безналичные платежи можно проводить в любое удобное время, круглосуточно.

Возможность установки лимита расходов.

Всем, кто пользуется картой, важно помнить о необходимости сохранения чеков за покупки и полученных при снятии денег в банкомате, чтобы не возникало проблем с бухгалтерской отчетностью.

Критерии выбора карты

При выборе банка для оформления карты рекомендуем обращать внимание на следующие критерии:

условия выпуска;

стоимость обслуживания карты;

легкость процесса оформления, возможность сделать это онлайн;

преимущества и бонусы для держателей (например, кешбэк).

В каком банке лучше оформить бизнес карту

Перечислим лучшие банки для оформления бизнес-карты , по отзывам предпринимателей.

Тинькофф банк

Бесплатное обслуживание карты.

Возможность выпустить как пластиковую карту, так и виртуальную.

Бесплатное обслуживание счета при тратах свыше установленного лимита.

Оформление онлайн.

Промсвязьбанк

Цифровая и пластиковая карты.

Кешбэк на выбранные категории.

Бесплатное обслуживание карты.

Специальная карта МИР для путешествий и командировок с бонусами от авиакомпаний-партнеров и бесплатной страховкой.

Альфа банк

Кешбэк на расходы для бизнеса.

Бесплатное обслуживание карты.

Есть карта премиум с повышенным кешбэком, бесплатным страхованием при выезде за рубеж, защитой от несанкционированных списаний.

ВТБ

Пластиковая и виртуальная карта.

Бесплатное обслуживание при подключении РКО в банке.

Кешбэк при оплате картой.

Оформление онлайн.

Карты для бизнеса могут быть не только дебетовыми, но и кредитными. Условия их использования – такие же, как у карт для физических лиц: с максимальным лимитом, который устанавливает банк, и беспроцентным периодом.