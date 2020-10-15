ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Бизнесмены, пострадавшие от аптечной сети «Классика», создали «Штаб кредиторов»

Экономика
Сегодня, 12:58
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Бизнесмены из 20 регионов РФ, пострадавшие от деятельности сети «Аптека Классика ЧЛ» и «Аптека Классика ЕК», создали «Штаб кредиторов». Наболевшей теме они посвятили онлайн-совещание.

Как сообщил центр партнерства «ПРОДОЛГ.РФ», в совещании приняли участие представители из пяти регионов России с пакетом долгов от работы с «Классикой» на сумму более 160 миллионов рублей. Всего пострадало порядка 77 организаций из 20 регионов. Сумма ущерба более одного миллиарда рублей.

«После продажи сети «Аптека Классика», которая ранее принадлежала депутату Законодательного собрания Лене Колесниковой, в арбитражный суд Челябинской области было подано большое количество исков бывших партнеров компании. Банкротство сети «Аптека Классика» – это не единственный пример неудачного ведения бизнеса Колесниковыми. Ранее муж депутата депутат Госдумы Олег Колесников расстался с одним из крупнейших в регионе аграрных проектов – продал ГК «Здоровая ферма», - рассказали в организации.

В связи с значительным количеством пострадавших поставщиков и большим количеством материалов в СМИ про недобросовестность бизнеса, связанного с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, а также возможного противодействия или введения в заблуждение каждого поставщика на совещании было принято решение о создании «Штаба кредиторов». Он займется сбором информации, анализом документов, оценкой объема проблемы, проработкой мер по разрешению конфликтов, проведением мероприятий по предупреждению рисков взаимодействия с аффилированными компаниями и попробует разобраться с позицией ПАО «Челябинвестбанка».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в 2018 году аптечная сеть «Классика» в Челябинске, став банкротом, подозревалась в крупном мошенничестве. Было возбуждено уголовное дело по заявлению одного из кредиторов. Аптечная сеть с ним не рассчиталась за поставленные медикаменты. В дальнейшем ходе расследования были выявлены новые эпизоды по фактам хищения денежных средств.

«Штаб кредиторов» провел свое предварительное расследование. В его рамках специалистам в области экономической безопасности и противодействия коррупции под наблюдение попали десятки организаций, которые можно назвать аффилированными с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Примечательно, что у многих из них практически одинаковые названия - ООО «Капитал 174», ООО «Капитал 274», ООО «Капитал 21». 

Есть в этой схеме и другие компании - ООО «Квадрат», ООО «Резерв», ООО «Аврора». Причем все они были зарегистрированы по тому же адресу, что и банкроты ООО «Аптека Классика» ЕК и ООО «Аптека «Классика» ЧЛ. Фиктивные, по мнению центра партнерства «ПРОДОЛГ.РФ, кредиторы стали активно брать кредиты для аптек.

«Вышеобозначенные кредиторы с выручкой 5 – 15 миллионов рублей в год дружно начали кредитовать банкротов на суммы от 10 миллионов до 80 миллионов через банальные договоры займа под 18% годовых, включая ООО «Аврора», которая скупала долги банкротов», - сообщает центр партнерства «ПРОДОЛГ.РФ».

При этом у фирмы «Аврора» уставный капитал всего десять тысяч рублей. Однако предприятию с таким уставным капиталом «Челябинвестбанк» выдал кредит на 336 миллионов рублей. Поручителем выступала фирма «Квадрат», уставный капитал которой тоже 10 тысяч рублей и ни одного сотрудника в ней нет.  Представители «Челябинвестбанка» в судебное заседание не явились, мнение по делу не представили.

Центр партнерства «ПРОДОЛГ.РФ» намерен распутать всю цепочку этой хитрой схемы и вывести на чистую воду всех участников операции.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
20.03.18 17:11
Аптеку «Классика» обвиняют в мошенничестве
Крупным планом
16.06.16 18:00
Главный актив «Классики» - это люди
Политика
04.03.16 11:41
Депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова попробует себя на выборах в Госдуму
Крупным планом
02.03.16 13:35
Просветительский телепроект «Мой Джалиль» покорил южноуральцев
13.10.20 12:57
В третьем квартале ММК увеличил объемы выплавки чугуна и стали
13.10.20 11:00
Челиндбанк подвел итоги финансового онлайн-диктанта
13.10.20 10:10
Банк ВТБ поддерживает предложение Минфина РФ о продлении программы льготной ипотеки
12.10.20 10:28
Южноуральская федерация профсоюзов против освобождения бизнеса от социальных обязательств
09.10.20 16:37
Миндортранс: Все дорожные работы по нацпроекту БКАД будут завершены в Челябинской области до конца года
09.10.20 14:42
ЮУТПП выступила с предложением упростить правила экспертизы промышленной продукции
09.10.20 10:12
Олег Екимов: Социально-экономическая ситуация в моногородах остается напряженной
08.10.20 16:01
ВТБ: каждая десятая ипотечная сделка пройдёт без визита в офис
08.10.20 14:54
Россети обеспечили электроснабжение многоквартирного дома с двором-парком в Южноуральске
08.10.20 14:13
Администрация Златоуста выкупает социальные объекты у ЗМЗ
Общество
Сегодня, 12:07
Евдокимов и Ковальчук временно выбыли из строя
Среда обитания
Вчера, 11:06
Озеро Аракуль пострадало из-за множества финансовых нарушений при исполнении контрактов на реконструкцию водопровода
Новости
Сегодня, 14:09
Происшествия
Полиция задержала в аэропорту Челябинска пьяного пассажира, которому захотелось погулять по аэродрому
Сегодня, 14:08
Общество
В Челябинске автобусы 21-го маршрута снова выйдут на линию
Сегодня, 13:53
Общество
В Челябинской области сокращается число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
Сегодня, 13:49
Происшествия
Челябинское УФАС изучит рекламу со сведениями «закажи закладку на дом»
Сегодня, 13:48
Происшествия
Жительница Златоуста дала отпор аферистам, которые представлялись сотрудниками ФСБ
Материалы рубрики
Сегодня, 13:17
Экономика
В строительстве мусороперерабатывающего комплекса близ Челябинска заинтересовано 4 инвестора
Вчера, 16:52
Экономика
ВТБ в сентябре нарастил продажи розничных кредитов на 15%
Вчера, 10:35
Экономика
Об альтернативе банковским вкладам узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
13.10.20 15:59
Экономика
ВТБ размещает два выпуска субординированных облигаций
13.10.20 11:00
Экономика
Челиндбанк подвел итоги финансового онлайн-диктанта
Теги
Аптека Классика
Олег Колесников
Лена Колесникова
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика