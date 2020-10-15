Бизнесмены, пострадавшие от аптечной сети «Классика», создали «Штаб кредиторов»

Бизнесмены из 20 регионов РФ, пострадавшие от деятельности сети «Аптека Классика ЧЛ» и «Аптека Классика ЕК», создали «Штаб кредиторов». Наболевшей теме они посвятили онлайн-совещание.

Как сообщил центр партнерства «ПРОДОЛГ.РФ», в совещании приняли участие представители из пяти регионов России с пакетом долгов от работы с «Классикой» на сумму более 160 миллионов рублей. Всего пострадало порядка 77 организаций из 20 регионов. Сумма ущерба более одного миллиарда рублей.

«После продажи сети «Аптека Классика», которая ранее принадлежала депутату Законодательного собрания Лене Колесниковой, в арбитражный суд Челябинской области было подано большое количество исков бывших партнеров компании. Банкротство сети «Аптека Классика» – это не единственный пример неудачного ведения бизнеса Колесниковыми. Ранее муж депутата депутат Госдумы Олег Колесников расстался с одним из крупнейших в регионе аграрных проектов – продал ГК «Здоровая ферма», - рассказали в организации.

В связи с значительным количеством пострадавших поставщиков и большим количеством материалов в СМИ про недобросовестность бизнеса, связанного с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым, а также возможного противодействия или введения в заблуждение каждого поставщика на совещании было принято решение о создании «Штаба кредиторов». Он займется сбором информации, анализом документов, оценкой объема проблемы, проработкой мер по разрешению конфликтов, проведением мероприятий по предупреждению рисков взаимодействия с аффилированными компаниями и попробует разобраться с позицией ПАО «Челябинвестбанка».

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», еще в 2018 году аптечная сеть «Классика» в Челябинске, став банкротом, подозревалась в крупном мошенничестве. Было возбуждено уголовное дело по заявлению одного из кредиторов. Аптечная сеть с ним не рассчиталась за поставленные медикаменты. В дальнейшем ходе расследования были выявлены новые эпизоды по фактам хищения денежных средств.

«Штаб кредиторов» провел свое предварительное расследование. В его рамках специалистам в области экономической безопасности и противодействия коррупции под наблюдение попали десятки организаций, которые можно назвать аффилированными с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Примечательно, что у многих из них практически одинаковые названия - ООО «Капитал 174», ООО «Капитал 274», ООО «Капитал 21».

Есть в этой схеме и другие компании - ООО «Квадрат», ООО «Резерв», ООО «Аврора». Причем все они были зарегистрированы по тому же адресу, что и банкроты ООО «Аптека Классика» ЕК и ООО «Аптека «Классика» ЧЛ. Фиктивные, по мнению центра партнерства «ПРОДОЛГ.РФ, кредиторы стали активно брать кредиты для аптек.

«Вышеобозначенные кредиторы с выручкой 5 – 15 миллионов рублей в год дружно начали кредитовать банкротов на суммы от 10 миллионов до 80 миллионов через банальные договоры займа под 18% годовых, включая ООО «Аврора», которая скупала долги банкротов», - сообщает центр партнерства «ПРОДОЛГ.РФ».

При этом у фирмы «Аврора» уставный капитал всего десять тысяч рублей. Однако предприятию с таким уставным капиталом «Челябинвестбанк» выдал кредит на 336 миллионов рублей. Поручителем выступала фирма «Квадрат», уставный капитал которой тоже 10 тысяч рублей и ни одного сотрудника в ней нет. Представители «Челябинвестбанка» в судебное заседание не явились, мнение по делу не представили.

Центр партнерства «ПРОДОЛГ.РФ» намерен распутать всю цепочку этой хитрой схемы и вывести на чистую воду всех участников операции.